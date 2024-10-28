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Китайская нефтекомпания CNOOC нарастила прибыль на 20% с начала года

Китайская нефтекомпания CNOOC нарастила прибыль на 20% с начала года - 28.10.2024, ПРАЙМ

Китайская нефтекомпания CNOOC нарастила прибыль на 20% с начала года

Китайская нефтяная компания CNOOC Limited, принадлежащая China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), сообщила о росте за первые три квартала года чистой... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T13:50+0300

2024-10-28T13:50+0300

2024-10-28T13:50+0300

cnooc

нефть

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Китайская нефтяная компания CNOOC Limited, принадлежащая China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), сообщила о росте за первые три квартала года чистой прибыли, приходящейся на акционеров, на 19,5% в годовом выражении, до 116,659 миллиарда юаней (примерно 16,3 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию выросла до 2,45 юаня (0,34 доллара) с 2,05 юаня годом ранее. Выручка поднялась на 6,3% год к году, до 326,024 миллиарда юаней (45,5 миллиарда долларов). Выручка от продажи нефти и газа поднялась на 13,9% год к году, до 271,432 миллиарда юаней (37,9 миллиарда долларов). Нефтегазовая добыча поднялась на 8,5% год к году, до 542,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, в том числе добыча в Китае - на 6,8% в годовом выражении, до 369,2 миллиона, за рубежом - на 12,2% год к году, до 172,9 миллиона. В третьем квартале приходящаяся на акционеров чистая прибыль увеличилась на 9% год к году, до 36,928 миллиарда юаней (5,2 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 0,78 юаня (0,11 доллара) с 0,71 юаня в третьем квартале прошлого года. Общая выручка за эти три месяца снизилась на 13,5% год к году, до 99,254 миллиарда юаней (13,9 миллиарда долларов), отдельно выручка от продажи нефти и газа уменьшилась на 0,4% год к году, до 86,32 миллиарда юаней (12,1 миллиарда долларов). Нефтегазовая добыча за третий квартал поднялась на 7% год к году, до 179,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, в том числе добыча в Китае - на 6,3% в годовом выражении, до 121,5 миллиона, за рубежом - на 8,4% год к году, до 58 миллионов. CNOOC - третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая и за рубежом.

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cnooc, нефть, китай