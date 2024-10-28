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"Норникель" увеличил выпуск никеля и палладия с начала года

"Норникель" увеличил выпуск никеля и палладия с начала года - 28.10.2024, ПРАЙМ

"Норникель" увеличил выпуск никеля и палладия с начала года

"Норникель" в январе-сентябре 2024 года увеличил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, до 146,21 тысячи тонн, палладия - на | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T13:16+0300

2024-10-28T13:16+0300

2024-10-28T13:16+0300

норникель

никель

палладий

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Норникель" в январе-сентябре 2024 года увеличил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, до 146,21 тысячи тонн, палладия - на 1%, до 2,156 миллиона унций, следует из сообщения компании.Кроме того, выплавка меди выросла на 7%, до 326,072 тысячи тонн, в производство платины сократилось на 1%, до 521 тысячи унций.

https://1prime.ru/20241028/neft-852468104.html

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норникель, никель, палладий