https://1prime.ru/20241028/nikel-852468247.html
"Норникель" увеличил выпуск никеля и палладия с начала года
"Норникель" увеличил выпуск никеля и палладия с начала года - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Норникель" увеличил выпуск никеля и палладия с начала года
"Норникель" в январе-сентябре 2024 года увеличил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, до 146,21 тысячи тонн, палладия - на | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T13:16+0300
2024-10-28T13:16+0300
2024-10-28T13:16+0300
норникель
никель
палладий
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Норникель" в январе-сентябре 2024 года увеличил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, до 146,21 тысячи тонн, палладия - на 1%, до 2,156 миллиона унций, следует из сообщения компании.Кроме того, выплавка меди выросла на 7%, до 326,072 тысячи тонн, в производство платины сократилось на 1%, до 521 тысячи унций.
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норникель, никель, палладий
НОРНИКЕЛЬ, никель, палладий
"Норникель" увеличил выпуск никеля и палладия с начала года
"Норникель" в январе-сентябре увеличил выпуск никеля на 0,3%, палладия - на 1%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Норникель" в январе-сентябре 2024 года увеличил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, до 146,21 тысячи тонн, палладия - на 1%, до 2,156 миллиона унций, следует из сообщения компании.
Кроме того, выплавка меди выросла на 7%, до 326,072 тысячи тонн, в производство платины сократилось на 1%, до 521 тысячи унций.
Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября