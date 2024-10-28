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Nissan представил спортивную версию своей самой причудливой модели - 28.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241028/nissan-852471724.html
Nissan представил спортивную версию своей самой причудливой модели
Nissan представил спортивную версию своей самой причудливой модели - 28.10.2024, ПРАЙМ
Nissan представил спортивную версию своей самой причудливой модели
В Австралии представили обновленную модель Nissan Juke 2024 года. Производитель применил свежие дизайнерские и технологические решения. Об этом сообщил портал... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T15:33+0300
2024-10-28T15:33+0300
экономика
авто
австралия
nissan
легковые автомобилии
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. В Австралии представили обновленную модель Nissan Juke 2024 года. Производитель применил свежие дизайнерские и технологические решения. Об этом сообщил портал 32CARS.ru.Отмечается, что снаружи рестайлинговый Juke сохранил основные черты модели второго поколения, которая была представлена в Австралии в 2020 году. Внутри же были проведены существенные изменения. Центральная консоль и приборная панель выполнены в новых материалах. Они делают вид машины более премиальным. На всех версиях появился 12,3-дюймовый сенсорный экран, слегка повернутый к водителю. Начиная с комплектации ST-L также имеется цифровой дисплей на приборной панели с возможностью его настройки.Обновленный Juke оснащен турбодвигателем 1,0 литра мощностью 113 лошадиных сил и 180 Нм крутящего момента. Он функционирует в паре с 7-ступенчатой АКП DCT.По данным портала, отличие версии N-Sport заключается в двухцветном кузове с черной крышей, спортивных 19-дюймовых колесах Akari, а также элементах из черной кожи и алькантары. Кроме того, были использованы новые цвета: Iconic Yellow, Pearl White и Black Onyx. Стоимость модели на австралийском рынке стартует от 28 890 австралийских долларов (примерно $19 тыс.) за базовую версию ST.
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авто, австралия, nissan, легковые автомобилии
Экономика, Авто, АВСТРАЛИЯ, Nissan, легковые автомобилии
15:33 28.10.2024
 
Nissan представил спортивную версию своей самой причудливой модели

32CARS.ru: состоялась презентация нового Nissan Juke N-Sport

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПраворульный автомобиль компактный кроссовер Nissan Juke
Праворульный автомобиль компактный кроссовер Nissan Juke - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. В Австралии представили обновленную модель Nissan Juke 2024 года. Производитель применил свежие дизайнерские и технологические решения. Об этом сообщил портал 32CARS.ru.
Отмечается, что снаружи рестайлинговый Juke сохранил основные черты модели второго поколения, которая была представлена в Австралии в 2020 году. Внутри же были проведены существенные изменения. Центральная консоль и приборная панель выполнены в новых материалах. Они делают вид машины более премиальным. На всех версиях появился 12,3-дюймовый сенсорный экран, слегка повернутый к водителю. Начиная с комплектации ST-L также имеется цифровой дисплей на приборной панели с возможностью его настройки.
Обновленный Juke оснащен турбодвигателем 1,0 литра мощностью 113 лошадиных сил и 180 Нм крутящего момента. Он функционирует в паре с 7-ступенчатой АКП DCT.
По данным портала, отличие версии N-Sport заключается в двухцветном кузове с черной крышей, спортивных 19-дюймовых колесах Akari, а также элементах из черной кожи и алькантары. Кроме того, были использованы новые цвета: Iconic Yellow, Pearl White и Black Onyx.
Стоимость модели на австралийском рынке стартует от 28 890 австралийских долларов (примерно $19 тыс.) за базовую версию ST.
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