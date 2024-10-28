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В Россию впервые привезли новый Porsche 911 Carrera 4 GTS

В Россию впервые привезли новый Porsche 911 Carrera 4 GTS - 28.10.2024, ПРАЙМ

В Россию впервые привезли новый Porsche 911 Carrera 4 GTS

На автомобильном рынке Москвы появился в продаже Porsche 911 Carrera 4 GTS 2024 года выпуска стоимостью 36 540 000 рублей, сообщило издание SPEEDME.RU. | 28.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. На автомобильном рынке Москвы появился в продаже Porsche 911 Carrera 4 GTS 2024 года выпуска стоимостью 36 540 000 рублей, сообщило издание SPEEDME.RU.Отмечается, то модель относится к рестайлингу поколения VIII (992). На ней установлен гибридный двигатель объемом 3,6 литра и мощностью 541 лошадиная сила. Машина имеет максимальное оснащение, которое было собрано на конфигураторе по индивидуальному заказу в Европе, адаптированное к условиям России.По данным издания, Porsche 911 Carrera 4 GTS имеет такие опции, как панорамную сдвижную крышу и систему подъемной передней оси, керамическую тормозную систему, матричные HD фары с затемнением, вентиляцию передних сидений, внешний карбоновый пакет спорт дизайн, карбоновые зеркала, эксклюзивный дизайн крышки бака, двойные стекла с шумоизоляцией и тонировкой.Салон модели оформлен в карбоне с декоративными швами и расширенным пакетом кожаной отделки. В машине установлены адаптивные спортивные сиденья с 18 регулировками и пакетом памяти, спортивное рулевое колесо GT с карбоновыми и алькантаровыми вставками, рычаг селектора PDK и педали — из алюминия. Входные панели и крепления ремней безопасности также отделаны алькантарой. Porsche 911 Carrera 4 GTS оснащен камерой кругового обзора и пакетом помощи при парковке, ассистентом смены полосы движения и пакетом InnoDrive с адаптивным круиз-контролем, ионизатором воздуха и акустической системой BurmesterКузов модели выкрашен в эксклюзивный оттенок Tiefschwarzmetallic, а салон имеет двухцветную комбинацию черного и бордового оттенков, пишет SPEEDME.RU.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, porsche