https://1prime.ru/20241028/prestupleniya-852464771.html

В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области

В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области - 28.10.2024, ПРАЙМ

В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области

Украинские военные массово совершали военные преступления в российских населенных пунктах в приграничье, передает издание New York Times. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T11:04+0300

2024-10-28T11:04+0300

2024-10-28T11:04+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Украинские военные массово совершали военные преступления в российских населенных пунктах в приграничье, передает издание New York Times.О зверствах ВСУ газете рассказала российский волонтер Мария Скроб. Так, стало известно, что военные без предупреждения расстреливали машины мирных жителей области. "По любой машине, которая приближалась к этому месту, открывали огонь", - вспомнила она.Слова Марии подтвердили и жители Куриловки, которые стали очевидцами беспорядочных расстрелов, совершенных украинскими военными.

https://1prime.ru/20241028/strakh-852462918.html

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