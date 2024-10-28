Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области - 28.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241028/prestupleniya-852464771.html
В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области
В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области - 28.10.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области
Украинские военные массово совершали военные преступления в российских населенных пунктах в приграничье, передает издание New York Times. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T11:04+0300
2024-10-28T11:04+0300
спецоперация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0c/850827860_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_335aa69db1043a402a709f64bfd840e5.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Украинские военные массово совершали военные преступления в российских населенных пунктах в приграничье, передает издание New York Times.О зверствах ВСУ газете рассказала российский волонтер Мария Скроб. Так, стало известно, что военные без предупреждения расстреливали машины мирных жителей области. "По любой машине, которая приближалась к этому месту, открывали огонь", - вспомнила она.Слова Марии подтвердили и жители Куриловки, которые стали очевидцами беспорядочных расстрелов, совершенных украинскими военными.
https://1prime.ru/20241028/strakh-852462918.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0c/850827860_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ad7cebfd01d07fbef6639627d32e2e82.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
11:04 28.10.2024
 
В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области

"NYT": украинские военные, напавшие на поселок Коренево, стреляли по гражданским

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Украинские военные массово совершали военные преступления в российских населенных пунктах в приграничье, передает издание New York Times.
О зверствах ВСУ газете рассказала российский волонтер Мария Скроб. Так, стало известно, что военные без предупреждения расстреливали машины мирных жителей области. "По любой машине, которая приближалась к этому месту, открывали огонь", - вспомнила она.
Слова Марии подтвердили и жители Куриловки, которые стали очевидцами беспорядочных расстрелов, совершенных украинскими военными.
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы
09:28
 
Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала