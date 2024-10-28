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В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области
В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области - 28.10.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области
Украинские военные массово совершали военные преступления в российских населенных пунктах в приграничье, передает издание New York Times. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T11:04+0300
2024-10-28T11:04+0300
2024-10-28T11:04+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Украинские военные массово совершали военные преступления в российских населенных пунктах в приграничье, передает издание New York Times.О зверствах ВСУ газете рассказала российский волонтер Мария Скроб. Так, стало известно, что военные без предупреждения расстреливали машины мирных жителей области. "По любой машине, которая приближалась к этому месту, открывали огонь", - вспомнила она.Слова Марии подтвердили и жители Куриловки, которые стали очевидцами беспорядочных расстрелов, совершенных украинскими военными.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области
"NYT": украинские военные, напавшие на поселок Коренево, стреляли по гражданским
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ.
Украинские военные массово совершали военные преступления в российских населенных пунктах в приграничье, передает издание New York Times
.
О зверствах ВСУ газете рассказала российский волонтер Мария Скроб. Так, стало известно, что военные без предупреждения расстреливали машины мирных жителей области. "По любой машине, которая приближалась к этому месту, открывали огонь", - вспомнила она.
Слова Марии подтвердили и жители Куриловки, которые стали очевидцами беспорядочных расстрелов, совершенных украинскими военными.
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