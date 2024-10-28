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Курс рубля к юаню на Мосбирже демонстрирует снижение - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню на Мосбирже демонстрирует снижение
Курс рубля к юаню на Мосбирже демонстрирует снижение - 28.10.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже демонстрирует снижение
Рубль на Московской бирже в понедельник торгуется в минусе против юаня, следует из данных торгов. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T17:34+0300
2024-10-28T17:34+0300
китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в понедельник торгуется в минусе против юаня, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.23 мск повышается на 7 копеек, до 13,58 рубля. Повышение составляет 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,51-13,64 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 112,9 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,43 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,175 против 7,123 на форексе. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль к юаню в понедельник на Московской бирже торгуется в минусе против юаня. Валюта КНР закрепляется выше уровня 13,5 рубля на фоне завершения выплат в бюджет в рамках пика налогового периода октября. "Фактор налогового периода октября исчерпал себя. Хотя сегодня пик фискальных платежей, для этих целей подавляющее большинство компаний заранее продавало иностранную валюту, что временно увеличивало ее предложение. Однако в этот раз данный драйвер не привел к укреплению рубля, что может свидетельствовать о повышенном спросе на инвалюту. Ранее это приводило к ускорению снижения курса рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI обновил в понедельник минимум с февраля 2009 года, упав до 97,34 пункта, что также создает негативный фон для рубля. При этом юаневые ставки денежного рынка подскочили и составляют 20,12% годовых по индикатору RUSFARCNY против 13,97% накануне. ЦБ РФ повысил с понедельника ставку по операциям своп при продаже юаней за рубли и установил ее в размере ключевой. Это может вылиться в рост спроса на валюту в сегменте "спот", полагают аналитики Росбанка. Внешние факторы формируют нейтральный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.25 мск падает на 5,3%, до 71,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 104,2 пункта. ПРОГНОЗЫ ЦБ РФ повысил в пятницу ключевую ставку, ужесточил риторику и обновил прогнозы, напоминает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Регулятор ориентирует на возможность повышения ключевой ставки в декабре до 22 или 23% годовых. Таким образом, рост привлекательности рублевых сбережений продолжится. На неделе не ожидаем выраженной динамики на валютном рынке, курс доллара может составлять 96-98 рублей, юаня – 13,4-13,7 рубля", - добавляет она. Курс юаня вышел из узкого диапазона консолидации предыдущих нескольких сессий 13,46–13,57 рубля и пытается закрепиться над ближайшим сопротивлением 13,63 рубля, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если это удастся, следующей целью роста юаня может выступить годовая вершина 13,74 рубля, установленная почти три недели назад", - оценивает он.
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
17:34 28.10.2024
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже демонстрирует снижение

Рубль снижается против юаня на Мосбирже в начале недели на семь копеек

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в понедельник торгуется в минусе против юаня, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.23 мск повышается на 7 копеек, до 13,58 рубля.
Повышение составляет 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,51-13,64 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 112,9 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,43 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,175 против 7,123 на форексе.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль к юаню в понедельник на Московской бирже торгуется в минусе против юаня. Валюта КНР закрепляется выше уровня 13,5 рубля на фоне завершения выплат в бюджет в рамках пика налогового периода октября.
"Фактор налогового периода октября исчерпал себя. Хотя сегодня пик фискальных платежей, для этих целей подавляющее большинство компаний заранее продавало иностранную валюту, что временно увеличивало ее предложение. Однако в этот раз данный драйвер не привел к укреплению рубля, что может свидетельствовать о повышенном спросе на инвалюту. Ранее это приводило к ускорению снижения курса рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI обновил в понедельник минимум с февраля 2009 года, упав до 97,34 пункта, что также создает негативный фон для рубля.
При этом юаневые ставки денежного рынка подскочили и составляют 20,12% годовых по индикатору RUSFARCNY против 13,97% накануне. ЦБ РФ повысил с понедельника ставку по операциям своп при продаже юаней за рубли и установил ее в размере ключевой.
Это может вылиться в рост спроса на валюту в сегменте "спот", полагают аналитики Росбанка.
Внешние факторы формируют нейтральный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.25 мск падает на 5,3%, до 71,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 104,2 пункта.

ПРОГНОЗЫ

ЦБ РФ повысил в пятницу ключевую ставку, ужесточил риторику и обновил прогнозы, напоминает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Регулятор ориентирует на возможность повышения ключевой ставки в декабре до 22 или 23% годовых. Таким образом, рост привлекательности рублевых сбережений продолжится. На неделе не ожидаем выраженной динамики на валютном рынке, курс доллара может составлять 96-98 рублей, юаня – 13,4-13,7 рубля", - добавляет она.
Курс юаня вышел из узкого диапазона консолидации предыдущих нескольких сессий 13,46–13,57 рубля и пытается закрепиться над ближайшим сопротивлением 13,63 рубля, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Если это удастся, следующей целью роста юаня может выступить годовая вершина 13,74 рубля, установленная почти три недели назад", - оценивает он.
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