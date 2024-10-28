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Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился в последний день уплаты налогов - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился в последний день уплаты налогов
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился в последний день уплаты налогов - 28.10.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился в последний день уплаты налогов
Рубль на Московской бирже в понедельник упал против юаня - в последний день уплаты налогов октября, следует из данных торгов. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T20:52+0300
2024-10-28T20:52+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в понедельник упал против юаня - в последний день уплаты налогов октября, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек, до 13,62 рубля. Объем торгов составил 117,5 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,4 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль к юаню в понедельник на Московской бирже торговался в минусе против юаня. Последний день уплаты налогов снял с рынка навес увеличенного предложения валюты от экспортеров. "Завершение налогового периода октября лишило российскую валюту локальной опоры, ранее помогавшей сдерживать рублевое ослабление. Другой негативный фактор – резкий спад цен на нефть из-за снижения угрозы эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.41 мск падала на 5,6%, до 71,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 104,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Если котировки нефти марки Brent задержатся на более низком уровне, давление на рубль в перспективе 4-6 недель дополнительно возрастет, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Повышение ключевой ставки до 21% благоприятно для нацвалюты, но эффект от ужесточения денежно-кредитных условий не одномоментный и будет транслироваться в поддержку рубля ближе к концу года. Краткосрочно юань может двигаться в коридоре 13,5-13,8 рубля, доллар может пробовать на прочность область 97,5-98 рублей", - оценивает он. Наталья Ващелюк из УК "Первая" на текущей неделе не ожидает выраженной курсовой динамики на валютном рынке. Курс доллара может составлять 96-98 рублей, юаня – 13,4-13,7 рубля, оценивает она.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Китайский юань, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
20:52 28.10.2024
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился в последний день уплаты налогов

Рубль снизился к юаню на Мосбирже на 11 копеек в последний день уплаты налогов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в понедельник упал против юаня - в последний день уплаты налогов октября, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек, до 13,62 рубля. Объем торгов составил 117,5 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,4 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль к юаню в понедельник на Московской бирже торговался в минусе против юаня. Последний день уплаты налогов снял с рынка навес увеличенного предложения валюты от экспортеров.
"Завершение налогового периода октября лишило российскую валюту локальной опоры, ранее помогавшей сдерживать рублевое ослабление. Другой негативный фактор – резкий спад цен на нефть из-за снижения угрозы эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.41 мск падала на 5,6%, до 71,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 104,3 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Если котировки нефти марки Brent задержатся на более низком уровне, давление на рубль в перспективе 4-6 недель дополнительно возрастет, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Повышение ключевой ставки до 21% благоприятно для нацвалюты, но эффект от ужесточения денежно-кредитных условий не одномоментный и будет транслироваться в поддержку рубля ближе к концу года. Краткосрочно юань может двигаться в коридоре 13,5-13,8 рубля, доллар может пробовать на прочность область 97,5-98 рублей", - оценивает он.
Наталья Ващелюк из УК "Первая" на текущей неделе не ожидает выраженной курсовой динамики на валютном рынке. Курс доллара может составлять 96-98 рублей, юаня – 13,4-13,7 рубля, оценивает она.
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Российский рынок акций снизился в основную сессию на 3,21 процента
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Китайский юаньбиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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