https://1prime.ru/20241028/sinopec-852472749.html
Чистая прибыль Sinopec за январь-сентябрь упала на 16,5 процента
Чистая прибыль Sinopec за январь-сентябрь упала на 16,5 процента - 28.10.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Sinopec за январь-сентябрь упала на 16,5 процента
Чистая прибыль китайской нефтехимической компании Sinopec, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года снизилась на 16,5% год к году и... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T16:05+0300
2024-10-28T16:05+0300
2024-10-28T16:06+0300
экономика
sinopec
нефть
чистая прибыль
отчетность
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль китайской нефтехимической компании Sinopec, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года снизилась на 16,5% год к году и составила 44,247 миллиарда юаней (6,2 миллиарда долларов), говорится в отчете компании. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 0,366 юаня (0,05 доллара) с 0,442 юаня годом ранее. Выручка уменьшилась на 4,2% год к году, до 2,367 триллиона юаней (330,5 миллиарда долларов). Добыча нефти и газа выросла на 2,6% год к году, до 386,06 миллиона баррелей нефтяного эквивалента; компания также переработала за период 190,69 миллиона тонн нефти, что на 1,6% меньше год к году, и произвела 116,6 миллиона тонн нефтепродуктов, это на 0,8% ниже в годовом выражении. В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, сократилась вдвое, до 8,544 миллиарда юаней (1,2 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию снизилась до 0,07 юаня (0,01 доллара) с 0,149 юаня годом ранее. Выручка за эти три месяца уменьшилась на 9,8% в годовом выражении, до 790,41 миллиарда юаней (110,4 миллиарда долларов). China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) - одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает в себя нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.
https://1prime.ru/20241028/neft-852469043.html
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sinopec, нефть, чистая прибыль, отчетность
Экономика, Sinopec, Нефть, чистая прибыль, отчетность
Чистая прибыль Sinopec за январь-сентябрь упала на 16,5 процента
Чистая прибыль Sinopec за январь-сентябрь упала на 16,5%, до 6,2 млрд долларов
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль китайской нефтехимической компании Sinopec, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года снизилась на 16,5% год к году и составила 44,247 миллиарда юаней (6,2 миллиарда долларов), говорится в отчете компании.
Разводненная прибыль на акцию сократилась до 0,366 юаня (0,05 доллара) с 0,442 юаня годом ранее. Выручка уменьшилась на 4,2% год к году, до 2,367 триллиона юаней (330,5 миллиарда долларов).
Добыча нефти и газа выросла на 2,6% год к году, до 386,06 миллиона баррелей нефтяного эквивалента; компания также переработала за период 190,69 миллиона тонн нефти, что на 1,6% меньше год к году, и произвела 116,6 миллиона тонн нефтепродуктов, это на 0,8% ниже в годовом выражении.
В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, сократилась вдвое, до 8,544 миллиарда юаней (1,2 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию снизилась до 0,07 юаня (0,01 доллара) с 0,149 юаня годом ранее. Выручка за эти три месяца уменьшилась на 9,8% в годовом выражении, до 790,41 миллиарда юаней (110,4 миллиарда долларов).
China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) - одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает в себя нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.
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