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На российской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива

На российской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива - 28.10.2024, ПРАЙМ

На российской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива

Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась в первый торговый день недели, следует из | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T14:54+0300

2024-10-28T14:54+0300

2024-10-28T14:54+0300

топливо

бензин

авто

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась в первый торговый день недели, следует из данных торгов. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за день снизилась на 0,5% - до 59 319 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 опустилась на 1,07% - до 62 146 рублей за тонну, марка дешевеет уже седьмую сессию подряд. Всего за прошлую неделю стоимость Аи-92 снизилась на 0,8%, Аи-95 - на 2,7%. Также за понедельник опустилась цена на дизельное топливо. Зимнее дизтопливо подешевело на 0,22%, до 73 573 рублей за тонну, межсезонное - на 1,03%, до 60 130 рублей. Цена летнего дизтоплива снизилась на 0,65% - до 60 331 рубля за тонну. Тонна мазута подешевела на 0,8%, до 29 374 рубля, авиакеросина - на 0,43%, до 79 669 рублей. При этом за день подорожали только сжиженные углеводородные газы (СУГи): их стоимость подскочила на 2,17% - до 30 219 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Ранее в октябре вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его словам, дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

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топливо, бензин, авто