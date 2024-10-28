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Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана
Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана - 28.10.2024, ПРАЙМ
Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана
Проход судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, передает министерство транспорта страны. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T08:32+0300
2024-10-28T08:33+0300
босфорский пролив
турция
туман
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СТАМБУЛ, 28 окт - ПРАЙМ. Проход судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, передает министерство транспорта страны. В Управлении береговой охраны также сообщили, что около 70 судов ожидают открытие транзита. В связи с погодными условиями отменены рейсы пассажирских паромов по нескольким маршрутам, предупредили Şehir Hatları.
https://1prime.ru/20241028/perevod-852461548.html
босфорский пролив
турция
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босфорский пролив, турция, туман
Босфорский пролив, ТУРЦИЯ, туман
08:32 28.10.2024 (обновлено: 08:33 28.10.2024)
 
Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана

Минтранс: транзит судов через Босфорский пролив приостановлен из-за густого тумана

© РИА Новости . Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкСудоходство в проливе Босфор
Судоходство в проливе Босфор - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Вячеслав Бобков
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СТАМБУЛ, 28 окт - ПРАЙМ. Проход судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, передает министерство транспорта страны.
В Управлении береговой охраны также сообщили, что около 70 судов ожидают открытие транзита. В связи с погодными условиями отменены рейсы пассажирских паромов по нескольким маршрутам, предупредили Şehir Hatları.
Вид на Стамбул, Турция
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07:34
 
Босфорский проливТУРЦИЯтуман
 
 
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