https://1prime.ru/20241028/tuman-852462225.html
Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана
Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана - 28.10.2024, ПРАЙМ
Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана
Проход судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, передает министерство транспорта страны. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T08:32+0300
2024-10-28T08:32+0300
2024-10-28T08:33+0300
босфорский пролив
турция
туман
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СТАМБУЛ, 28 окт - ПРАЙМ. Проход судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, передает министерство транспорта страны. В Управлении береговой охраны также сообщили, что около 70 судов ожидают открытие транзита. В связи с погодными условиями отменены рейсы пассажирских паромов по нескольким маршрутам, предупредили Şehir Hatları.
https://1prime.ru/20241028/perevod-852461548.html
босфорский пролив
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босфорский пролив, турция, туман
Босфорский пролив, ТУРЦИЯ, туман
Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана
Минтранс: транзит судов через Босфорский пролив приостановлен из-за густого тумана
СТАМБУЛ, 28 окт - ПРАЙМ. Проход судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, передает министерство транспорта страны.
В Управлении береговой охраны также сообщили, что около 70 судов ожидают открытие транзита. В связи с погодными условиями отменены рейсы пассажирских паромов по нескольким маршрутам, предупредили Şehir Hatları.
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