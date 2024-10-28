https://1prime.ru/20241028/tuman-852462225.html

Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана

Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана - 28.10.2024, ПРАЙМ

Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана

Проход судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, передает министерство транспорта страны. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T08:32+0300

2024-10-28T08:32+0300

2024-10-28T08:33+0300

босфорский пролив

турция

туман

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СТАМБУЛ, 28 окт - ПРАЙМ. Проход судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, передает министерство транспорта страны. В Управлении береговой охраны также сообщили, что около 70 судов ожидают открытие транзита. В связи с погодными условиями отменены рейсы пассажирских паромов по нескольким маршрутам, предупредили Şehir Hatları.

https://1prime.ru/20241028/perevod-852461548.html

босфорский пролив

турция

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босфорский пролив, турция, туман