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Шольц допустил, что в закрытии заводов Volkswagen виноват сам концерн

Шольц допустил, что в закрытии заводов Volkswagen виноват сам концерн - 28.10.2024, ПРАЙМ

Шольц допустил, что в закрытии заводов Volkswagen виноват сам концерн

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исходит из того, что причина объявленного ранее закрытия нескольких заводов Volkswagen в стране лежит в ошибочных решениях руководства... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T17:26+0300

2024-10-28T17:26+0300

2024-10-28T17:32+0300

экономика

германия

авто

volkswagen

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БЕРЛИН, 28 окт - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц исходит из того, что причина объявленного ранее закрытия нескольких заводов Volkswagen в стране лежит в ошибочных решениях руководства концерна. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель немецкого кабмина Вольфганг Бюхнер. По его словам, позиция Шольца в данном вопросе ясна: возможные ошибочные управленческие решения прошлого не должны идти за счет сотрудников, при этом сейчас речь идет о сохранении и обеспечении рабочих мест. Бюхнер добавил, что кабмин ФРГ находится в постоянном контакте с автопроизводителями страны и сейчас необходимо обождать официального заявления концерна. Ранее глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в ФРГ и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии работает около 120 000 человек на десяти заводах компании. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в стране ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По данным СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.

https://1prime.ru/20240926/golf-851815966.html

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германия, авто, volkswagen