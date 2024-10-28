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Шольц допустил, что в закрытии заводов Volkswagen виноват сам концерн - 28.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Шольц допустил, что в закрытии заводов Volkswagen виноват сам концерн
Шольц допустил, что в закрытии заводов Volkswagen виноват сам концерн - 28.10.2024, ПРАЙМ
Шольц допустил, что в закрытии заводов Volkswagen виноват сам концерн
Канцлер ФРГ Олаф Шольц исходит из того, что причина объявленного ранее закрытия нескольких заводов Volkswagen в стране лежит в ошибочных решениях руководства... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T17:26+0300
2024-10-28T17:32+0300
экономика
германия
авто
volkswagen
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БЕРЛИН, 28 окт - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц исходит из того, что причина объявленного ранее закрытия нескольких заводов Volkswagen в стране лежит в ошибочных решениях руководства концерна. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель немецкого кабмина Вольфганг Бюхнер. По его словам, позиция Шольца в данном вопросе ясна: возможные ошибочные управленческие решения прошлого не должны идти за счет сотрудников, при этом сейчас речь идет о сохранении и обеспечении рабочих мест. Бюхнер добавил, что кабмин ФРГ находится в постоянном контакте с автопроизводителями страны и сейчас необходимо обождать официального заявления концерна. Ранее глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в ФРГ и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии работает около 120 000 человек на десяти заводах компании. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в стране ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По данным СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.
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германия, авто, volkswagen
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Авто, Volkswagen
17:26 28.10.2024 (обновлено: 17:32 28.10.2024)
 
Шольц допустил, что в закрытии заводов Volkswagen виноват сам концерн

Бюхнер: Шольц допустил, что заводы Volkswagen закрываются по вине концерна

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© flickr.com / Gerry Lauzon
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БЕРЛИН, 28 окт - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц исходит из того, что причина объявленного ранее закрытия нескольких заводов Volkswagen в стране лежит в ошибочных решениях руководства концерна. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель немецкого кабмина Вольфганг Бюхнер.
По его словам, позиция Шольца в данном вопросе ясна: возможные ошибочные управленческие решения прошлого не должны идти за счет сотрудников, при этом сейчас речь идет о сохранении и обеспечении рабочих мест.
Бюхнер добавил, что кабмин ФРГ находится в постоянном контакте с автопроизводителями страны и сейчас необходимо обождать официального заявления концерна.
Ранее глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в ФРГ и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии работает около 120 000 человек на десяти заводах компании.
В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в стране ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По данным СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.
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