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Стало известно, сколько денег выделит Япония Киеву в рамках кредитов от G7 - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, сколько денег выделит Япония Киеву в рамках кредитов от G7
Стало известно, сколько денег выделит Япония Киеву в рамках кредитов от G7 - 28.10.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько денег выделит Япония Киеву в рамках кредитов от G7
Правительство Японии выделит около 3 миллиардов долларов США из общей суммы в 50 миллиардов в рамках кредитов от G7 для Киева, погашение которого ожидается за... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T15:49+0300
2024-10-28T15:53+0300
япония
g7
украина
кредит
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Правительство Японии выделит около 3 миллиардов долларов США из общей суммы в 50 миллиардов в рамках кредитов от G7 для Киева, погашение которого ожидается за счет доходов от замороженных активов России, передает агентство Kyodo. На прошлой неделе лидеры G7 объявили о достижении соглашения по вопросу выделения кредитов Украине. Главы минфинов G7 заявили, что кредиты Киеву в рамках почти 50 миллиардов долларов США будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. "Правительство Японии предоставит кредиты на сумму 471,9 миллиарда иен (чуть более 3 миллиардов долларов США - ред.) для поддержки Украины от стран "Большой семерки" (G7) с использованием замороженных активов России", - говорится в сообщении агентства. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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япония, g7, украина, кредит
ЯПОНИЯ, G7, УКРАИНА, кредит
15:49 28.10.2024 (обновлено: 15:53 28.10.2024)
 
Стало известно, сколько денег выделит Япония Киеву в рамках кредитов от G7

Kyodo: правительство Японии выделит $3 млрд в рамках кредитов Украине от G7

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© fotolia.com / Claudio Divizia
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Правительство Японии выделит около 3 миллиардов долларов США из общей суммы в 50 миллиардов в рамках кредитов от G7 для Киева, погашение которого ожидается за счет доходов от замороженных активов России, передает агентство Kyodo.
На прошлой неделе лидеры G7 объявили о достижении соглашения по вопросу выделения кредитов Украине. Главы минфинов G7 заявили, что кредиты Киеву в рамках почти 50 миллиардов долларов США будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.
"Правительство Японии предоставит кредиты на сумму 471,9 миллиарда иен (чуть более 3 миллиардов долларов США - ред.) для поддержки Украины от стран "Большой семерки" (G7) с использованием замороженных активов России", - говорится в сообщении агентства.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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ЯПОНИЯG7УКРАИНАкредит
 
 
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