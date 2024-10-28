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Юань открыл торги на Мосбирже ростом

Юань открыл торги на Мосбирже ростом - 28.10.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги на Мосбирже ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника повышается до 13,56 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.10.2024, ПРАЙМ

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usd/rub - курс доллара к рублю

юань

мосбиржа

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника повышается до 13,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 6 копеек, до 13,56 рубля.

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юань, мосбиржа