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"Нужны аплодисменты": в Раде рассказали, как Зеленский помог России
"Нужны аплодисменты": в Раде рассказали, как Зеленский помог России - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Нужны аплодисменты": в Раде рассказали, как Зеленский помог России
Глава киевского режима Владимир Зеленский делает все, чтобы "сдать" Донбасс российским военным, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T13:42+0300
2024-10-28T13:42+0300
2024-10-28T13:42+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
донбасс
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает все, чтобы "сдать" Донбасс российским военным, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский."Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса", — объяснил он, намекнув на решения Зеленского.Он также рассказал, что главной целью киевского главы является благодарность и восхищение как внутри Украины, так и за ее пределами. Для этого им и был разработан "план победы", который, однако, не вызвал у европейских лидеров ожидаемой реакции.
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Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ДОНБАСС, РОССИЯ
"Нужны аплодисменты": в Раде рассказали, как Зеленский помог России
Депутат Дубинский: Россия может поблагодарить Зеленского за "сдачу" Донбасса
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает все, чтобы "сдать" Донбасс российским военным, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса", — объяснил он, намекнув на решения Зеленского.
Он также рассказал, что главной целью киевского главы является благодарность и восхищение как внутри Украины, так и за ее пределами. Для этого им и был разработан "план победы", который, однако, не вызвал у европейских лидеров ожидаемой реакции.
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