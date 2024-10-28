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"Нужны аплодисменты": в Раде рассказали, как Зеленский помог России

"Нужны аплодисменты": в Раде рассказали, как Зеленский помог России - 28.10.2024, ПРАЙМ

"Нужны аплодисменты": в Раде рассказали, как Зеленский помог России

Глава киевского режима Владимир Зеленский делает все, чтобы "сдать" Донбасс российским военным, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T13:42+0300

2024-10-28T13:42+0300

2024-10-28T13:42+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

донбасс

россия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает все, чтобы "сдать" Донбасс российским военным, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский."Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса", — объяснил он, намекнув на решения Зеленского.Он также рассказал, что главной целью киевского главы является благодарность и восхищение как внутри Украины, так и за ее пределами. Для этого им и был разработан "план победы", который, однако, не вызвал у европейских лидеров ожидаемой реакции.

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донбасс

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владимир зеленский, донбасс, россия