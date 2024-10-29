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Названы регионы, где больше всего любят мощные авто

Названы регионы, где больше всего любят мощные авто - 29.10.2024, ПРАЙМ

Названы регионы, где больше всего любят мощные авто

Больше всего автомобилей мощностью от 250 л.с. в 2024 году от дилеров продаётся в Москве и Московской области, а также в Краснодарском и Ставропольском крае... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T08:00+0300

2024-10-29T08:00+0300

2024-10-29T08:00+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Больше всего автомобилей мощностью от 250 л.с. в 2024 году от дилеров продаётся в Москве и Московской области, а также в Краснодарском и Ставропольском крае. Среди новых автомобилей самым востребованным стал китайский внедорожник TANK 500. На вторичном рынке лидирует кроссовер BMW X5, подсчитали эксперты Авто.ру Бизнес.По их оценке, на Москву и Московскую область приходится 10% от общего количества предложений. В Краснодарском и Ставропольском крае доля таких предложений составляет 8%. Затем идут Красноярский край и Тюменская область - по 7%. В Санкт-Петербурге и области на мощные авто приходится 4%.Среди популярных моделей 2024 года - ТANK 500. Сейчас он стоит в среднем 6 722 826 рублей, что на 1% ниже, чем в начале года.На втором месте BMW X5, который вытеснил Toyota Land Cruiser 300 на третье место. Обе машины с начала года выросли в цене на 14% и теперь стоят более 16 миллионов рублей.BMW X5 в текущем году лидирует и на рынке подержанных автомобилей. Его средняя цена в октябре 2024 года составила 6 394 163 рубля, что на 3,2% выше, чем в январе. "Серебро" у Mercedes S-Class: версия с пробегом с начала года подорожала на 10% до 5 711 864 рублей в октябре.А вот BMW X6 с начала года потерял в цене 12%: сейчас он стоит в среднем 6 752 253 рублей и опустился на третью строчку в рейтинге подержанных автомобилей.Самым мощным автомобилем, который продавался на Авто.ру в текущем году, стал Koenigsegg Gemera с 2300 л.с. Гиперкар выставлялся по цене 39 999 000 рублей.

https://1prime.ru/20241025/avtorynok-852438567.html

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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто