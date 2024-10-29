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Дилеры оценили стоимость Lada, Haval и Chery при покупке в кредит - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Дилеры оценили стоимость Lada, Haval и Chery при покупке в кредит
Дилеры оценили стоимость Lada, Haval и Chery при покупке в кредит - 29.10.2024, ПРАЙМ
Дилеры оценили стоимость Lada, Haval и Chery при покупке в кредит
На фоне достижения ключевой ставкой исторического максимума в 21% автокредиты подорожают, что непременно ударит по рынку. Autonews.ru опросил столичных... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T11:34+0300
2024-10-29T11:35+0300
авто
lada vesta
автомобили geely
haval
chery tiggo 7 pro
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. На фоне достижения ключевой ставкой исторического максимума в 21% автокредиты подорожают, что непременно ударит по рынку. Autonews.ru опросил столичных автодилеров, чтобы оценить сегодняшнюю стоимость покупки в кредит популярных моделей.По их данным, Lada Vesta обойдется в 1 953 224 рублей при общей стоимости модели в 1 600 000 рублей. На погашение долга дается три года, а ежемесячный платеж составит чуть больше 32 тысяч рублей.Дороже обойдется Chery Tiggo 7 Pro. Ее цена - 2 820 000 рублей, с учетом переплаты по кредиту - 2 902 656 рублей. Ежемесячная выплата банку – 58,4 тысячи рублей.Кроссовер Haval Jolion стоит 2 299 000 рублей. По словам дилера, ставку на машину плавающая – в зависимости от первоначального взноса и срока погашения. Выгода за оформление кредита 300 тысяч рублей, еще 400 можно получить от государства на определенных условиях. При этом сотрудник салона уверял, что цены на популярную модель с 1 ноября еще вырастут.Еще один "китаец" - Geely Monjaro стоит 4 326 990 рублей. Ставка по кредиту здесь тоже "плавает", при первом взносе в 2 миллиона рублей дилер обещает ее на уровне 10-15%, а также предлагает скидку в 200 тысяч рублей, пишет издание
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5
4.7
96
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192
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авто, lada vesta, автомобили geely, haval, chery tiggo 7 pro
Авто, Lada Vesta, автомобили Geely, Haval, Chery Tiggo 7 PRO
11:34 29.10.2024 (обновлено: 11:35 29.10.2024)
 
Дилеры оценили стоимость Lada, Haval и Chery при покупке в кредит

Autonews: дилеры назвали цену Lada, Haval и Chery при покупке в кредит

© Фото : Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ" | Перейти в медиабанкАвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
АвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© Фото : Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. На фоне достижения ключевой ставкой исторического максимума в 21% автокредиты подорожают, что непременно ударит по рынку. Autonews.ru опросил столичных автодилеров, чтобы оценить сегодняшнюю стоимость покупки в кредит популярных моделей.
По их данным, Lada Vesta обойдется в 1 953 224 рублей при общей стоимости модели в 1 600 000 рублей. На погашение долга дается три года, а ежемесячный платеж составит чуть больше 32 тысяч рублей.
Дороже обойдется Chery Tiggo 7 Pro. Ее цена - 2 820 000 рублей, с учетом переплаты по кредиту - 2 902 656 рублей. Ежемесячная выплата банку – 58,4 тысячи рублей.
Кроссовер Haval Jolion стоит 2 299 000 рублей. По словам дилера, ставку на машину плавающая – в зависимости от первоначального взноса и срока погашения. Выгода за оформление кредита 300 тысяч рублей, еще 400 можно получить от государства на определенных условиях. При этом сотрудник салона уверял, что цены на популярную модель с 1 ноября еще вырастут.
Еще один "китаец" - Geely Monjaro стоит 4 326 990 рублей. Ставка по кредиту здесь тоже "плавает", при первом взносе в 2 миллиона рублей дилер обещает ее на уровне 10-15%, а также предлагает скидку в 200 тысяч рублей, пишет издание
Продавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
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АвтоLada Vestaавтомобили GeelyHavalChery Tiggo 7 PRO
 
 
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