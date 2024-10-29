https://1prime.ru/20241029/avto-852486578.html

Дилеры оценили стоимость Lada, Haval и Chery при покупке в кредит

Дилеры оценили стоимость Lada, Haval и Chery при покупке в кредит - 29.10.2024, ПРАЙМ

Дилеры оценили стоимость Lada, Haval и Chery при покупке в кредит

На фоне достижения ключевой ставкой исторического максимума в 21% автокредиты подорожают, что непременно ударит по рынку. Autonews.ru опросил столичных... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T11:34+0300

2024-10-29T11:34+0300

2024-10-29T11:35+0300

авто

lada vesta

автомобили geely

haval

chery tiggo 7 pro

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. На фоне достижения ключевой ставкой исторического максимума в 21% автокредиты подорожают, что непременно ударит по рынку. Autonews.ru опросил столичных автодилеров, чтобы оценить сегодняшнюю стоимость покупки в кредит популярных моделей.По их данным, Lada Vesta обойдется в 1 953 224 рублей при общей стоимости модели в 1 600 000 рублей. На погашение долга дается три года, а ежемесячный платеж составит чуть больше 32 тысяч рублей.Дороже обойдется Chery Tiggo 7 Pro. Ее цена - 2 820 000 рублей, с учетом переплаты по кредиту - 2 902 656 рублей. Ежемесячная выплата банку – 58,4 тысячи рублей.Кроссовер Haval Jolion стоит 2 299 000 рублей. По словам дилера, ставку на машину плавающая – в зависимости от первоначального взноса и срока погашения. Выгода за оформление кредита 300 тысяч рублей, еще 400 можно получить от государства на определенных условиях. При этом сотрудник салона уверял, что цены на популярную модель с 1 ноября еще вырастут.Еще один "китаец" - Geely Monjaro стоит 4 326 990 рублей. Ставка по кредиту здесь тоже "плавает", при первом взносе в 2 миллиона рублей дилер обещает ее на уровне 10-15%, а также предлагает скидку в 200 тысяч рублей, пишет издание

https://1prime.ru/20241029/avto-852472462.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, lada vesta, автомобили geely, haval, chery tiggo 7 pro