https://1prime.ru/20241029/avto-852486578.html
Дилеры оценили стоимость Lada, Haval и Chery при покупке в кредит
Дилеры оценили стоимость Lada, Haval и Chery при покупке в кредит - 29.10.2024, ПРАЙМ
Дилеры оценили стоимость Lada, Haval и Chery при покупке в кредит
На фоне достижения ключевой ставкой исторического максимума в 21% автокредиты подорожают, что непременно ударит по рынку. Autonews.ru опросил столичных... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T11:34+0300
2024-10-29T11:34+0300
2024-10-29T11:35+0300
авто
lada vesta
автомобили geely
haval
chery tiggo 7 pro
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844620113_0:5:3623:2043_1920x0_80_0_0_d06030f9352fb3fa8451aaeea78048e8.jpg
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. На фоне достижения ключевой ставкой исторического максимума в 21% автокредиты подорожают, что непременно ударит по рынку. Autonews.ru опросил столичных автодилеров, чтобы оценить сегодняшнюю стоимость покупки в кредит популярных моделей.По их данным, Lada Vesta обойдется в 1 953 224 рублей при общей стоимости модели в 1 600 000 рублей. На погашение долга дается три года, а ежемесячный платеж составит чуть больше 32 тысяч рублей.Дороже обойдется Chery Tiggo 7 Pro. Ее цена - 2 820 000 рублей, с учетом переплаты по кредиту - 2 902 656 рублей. Ежемесячная выплата банку – 58,4 тысячи рублей.Кроссовер Haval Jolion стоит 2 299 000 рублей. По словам дилера, ставку на машину плавающая – в зависимости от первоначального взноса и срока погашения. Выгода за оформление кредита 300 тысяч рублей, еще 400 можно получить от государства на определенных условиях. При этом сотрудник салона уверял, что цены на популярную модель с 1 ноября еще вырастут.Еще один "китаец" - Geely Monjaro стоит 4 326 990 рублей. Ставка по кредиту здесь тоже "плавает", при первом взносе в 2 миллиона рублей дилер обещает ее на уровне 10-15%, а также предлагает скидку в 200 тысяч рублей, пишет издание
https://1prime.ru/20241029/avto-852472462.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844620113_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_22818fff6450441455e444b8b36d3396.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, lada vesta, автомобили geely, haval, chery tiggo 7 pro
Авто, Lada Vesta, автомобили Geely, Haval, Chery Tiggo 7 PRO
Дилеры оценили стоимость Lada, Haval и Chery при покупке в кредит
Autonews: дилеры назвали цену Lada, Haval и Chery при покупке в кредит
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ.
На фоне достижения ключевой ставкой исторического максимума в 21% автокредиты подорожают, что непременно ударит по рынку. Autonews.ru
опросил столичных автодилеров, чтобы оценить сегодняшнюю стоимость покупки в кредит популярных моделей.
По их данным, Lada Vesta обойдется в 1 953 224 рублей при общей стоимости модели в 1 600 000 рублей. На погашение долга дается три года, а ежемесячный платеж составит чуть больше 32 тысяч рублей.
Дороже обойдется Chery Tiggo 7 Pro. Ее цена - 2 820 000 рублей, с учетом переплаты по кредиту - 2 902 656 рублей. Ежемесячная выплата банку – 58,4 тысячи рублей.
Кроссовер Haval Jolion стоит 2 299 000 рублей. По словам дилера, ставку на машину плавающая – в зависимости от первоначального взноса и срока погашения. Выгода за оформление кредита 300 тысяч рублей, еще 400 можно получить от государства на определенных условиях. При этом сотрудник салона уверял, что цены на популярную модель с 1 ноября еще вырастут.
Еще один "китаец" - Geely Monjaro стоит 4 326 990 рублей. Ставка по кредиту здесь тоже "плавает", при первом взносе в 2 миллиона рублей дилер обещает ее на уровне 10-15%, а также предлагает скидку в 200 тысяч рублей, пишет издание
Названы регионы, где больше всего любят мощные авто