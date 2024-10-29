https://1prime.ru/20241029/bezhenki-852487145.html
В Европу за мытьем полов. Раскрыта зарплата украинских беженок
В Европу за мытьем полов. Раскрыта зарплата украинских беженок - 29.10.2024, ПРАЙМ
В Европу за мытьем полов. Раскрыта зарплата украинских беженок
С начала конфликта 4,32 миллиона украинских беженцев получили статус временной защиты в ЕС. Большая их часть — женщины, которые вынуждены работать на тяжелых и... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T12:22+0300
2024-10-29T12:22+0300
2024-10-29T12:22+0300
украина
ес
украинские беженцы
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. С начала конфликта 4,32 миллиона украинских беженцев получили статус временной защиты в ЕС. Большая их часть — женщины, которые вынуждены работать на тяжелых и низкооплачиваемых работах, пишет "Газета по-украински".Автор приводит в пример беженки Надежды Зинченко. Она работала уборщицей во Франции с 16 апреля по 20 августа 2022 года. Сначала он трудилась в детском лагере с удобным графиком: пять дней в неделю по два часа, получая надбавку за нестабильность, компенсацию за отпуск и сверхурочную работу. Она заработала 260,40 евро за десять часов, после вычета налогов получила 179,35 евро.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНадежда также убирала частный дом мадам Жевье. Там она работала два месяца по три часа три раза в неделю, получая около десяти евро за час, после вычета налогов — 45,61 евро.В то же время на Украине работа уборщиц оценивается иначе. Валентина, уборщица в сельском доме культуры, работает 17 лет. В 2007 году ставка была чуть больше 300 гривен, сейчас — 4800 гривен. Валентина убирала придомовую территорию и зал на 600 мест, носила воду из колонки.На Украине также существует почасовая оплата труда, с 1 октября 2022 года — 40,46 гривен. Условия работы уборщиц четко прописаны, но часто работники работают сверхурочно бесплатно. С 2021 года оклад Валентины составляет 4800 гривенИрина из Киева убирает квартиры. До СВО убирала апартаменты семьи на Оболони дважды в неделю, при этом хозяйка квартиры многое делала сама. Уборка занимала около пяти часов, оплата составляла 600 гривен. Хозяев квартиры часто не было дома или хозяйка находилась в другой комнате.В платежных ведомостях во Франции указана зарплата брутто. Работник делает взносы на социальное обеспечение, центр занятости и пенсионное обеспечение. Взносы работника составляют 22% от валовой зарплаты, тогда как взносы работодателя составляют 30% от валовой зарплаты работника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, ес, украинские беженцы
УКРАИНА, ЕС, украинские беженцы
В Европу за мытьем полов. Раскрыта зарплата украинских беженок
"Газета по-украински": украинки в Европе зарабатывают на жизнь тяжелым трудом
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ.
С начала конфликта 4,32 миллиона украинских беженцев получили статус временной защиты в ЕС. Большая их часть — женщины, которые вынуждены работать на тяжелых и низкооплачиваемых работах, пишет "Газета по-украински".
Автор приводит в пример беженки Надежды Зинченко. Она работала уборщицей во Франции с 16 апреля по 20 августа 2022 года. Сначала он трудилась в детском лагере с удобным графиком: пять дней в неделю по два часа, получая надбавку за нестабильность, компенсацию за отпуск и сверхурочную работу. Она заработала 260,40 евро за десять часов, после вычета налогов получила 179,35 евро.
Надежда также убирала частный дом мадам Жевье. Там она работала два месяца по три часа три раза в неделю, получая около десяти евро за час, после вычета налогов — 45,61 евро.
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В то же время на Украине работа уборщиц оценивается иначе. Валентина, уборщица в сельском доме культуры, работает 17 лет. В 2007 году ставка была чуть больше 300 гривен, сейчас — 4800 гривен. Валентина убирала придомовую территорию и зал на 600 мест, носила воду из колонки.
На Украине также существует почасовая оплата труда, с 1 октября 2022 года — 40,46 гривен. Условия работы уборщиц четко прописаны, но часто работники работают сверхурочно бесплатно. С 2021 года оклад Валентины составляет 4800 гривен
Ирина из Киева убирает квартиры. До СВО убирала апартаменты семьи на Оболони дважды в неделю, при этом хозяйка квартиры многое делала сама. Уборка занимала около пяти часов, оплата составляла 600 гривен. Хозяев квартиры часто не было дома или хозяйка находилась в другой комнате.
В платежных ведомостях во Франции указана зарплата брутто. Работник делает взносы на социальное обеспечение, центр занятости и пенсионное обеспечение. Взносы работника составляют 22% от валовой зарплаты, тогда как взносы работодателя составляют 30% от валовой зарплаты работника.