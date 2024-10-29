https://1prime.ru/20241029/bezhenki-852487145.html

В Европу за мытьем полов. Раскрыта зарплата украинских беженок

В Европу за мытьем полов. Раскрыта зарплата украинских беженок - 29.10.2024, ПРАЙМ

В Европу за мытьем полов. Раскрыта зарплата украинских беженок

С начала конфликта 4,32 миллиона украинских беженцев получили статус временной защиты в ЕС. Большая их часть — женщины, которые вынуждены работать на тяжелых и... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T12:22+0300

2024-10-29T12:22+0300

2024-10-29T12:22+0300

украина

ес

украинские беженцы

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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. С начала конфликта 4,32 миллиона украинских беженцев получили статус временной защиты в ЕС. Большая их часть — женщины, которые вынуждены работать на тяжелых и низкооплачиваемых работах, пишет "Газета по-украински".Автор приводит в пример беженки Надежды Зинченко. Она работала уборщицей во Франции с 16 апреля по 20 августа 2022 года. Сначала он трудилась в детском лагере с удобным графиком: пять дней в неделю по два часа, получая надбавку за нестабильность, компенсацию за отпуск и сверхурочную работу. Она заработала 260,40 евро за десять часов, после вычета налогов получила 179,35 евро.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНадежда также убирала частный дом мадам Жевье. Там она работала два месяца по три часа три раза в неделю, получая около десяти евро за час, после вычета налогов — 45,61 евро.В то же время на Украине работа уборщиц оценивается иначе. Валентина, уборщица в сельском доме культуры, работает 17 лет. В 2007 году ставка была чуть больше 300 гривен, сейчас — 4800 гривен. Валентина убирала придомовую территорию и зал на 600 мест, носила воду из колонки.На Украине также существует почасовая оплата труда, с 1 октября 2022 года — 40,46 гривен. Условия работы уборщиц четко прописаны, но часто работники работают сверхурочно бесплатно. С 2021 года оклад Валентины составляет 4800 гривенИрина из Киева убирает квартиры. До СВО убирала апартаменты семьи на Оболони дважды в неделю, при этом хозяйка квартиры многое делала сама. Уборка занимала около пяти часов, оплата составляла 600 гривен. Хозяев квартиры часто не было дома или хозяйка находилась в другой комнате.В платежных ведомостях во Франции указана зарплата брутто. Работник делает взносы на социальное обеспечение, центр занятости и пенсионное обеспечение. Взносы работника составляют 22% от валовой зарплаты, тогда как взносы работодателя составляют 30% от валовой зарплаты работника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, ес, украинские беженцы