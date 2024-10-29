https://1prime.ru/20241029/fiasko-852487994.html

"Измена". Байдену предрекли фиаско на Украине по типу афганского

"Измена". Байдену предрекли фиаско на Украине по типу афганского - 29.10.2024, ПРАЙМ

"Измена". Байдену предрекли фиаско на Украине по типу афганского

Администрация президента США Джо Байдена может потерпеть фиаско на Украине, сравнимое с афганским, и обвинить в этом его предшественника Дональда Трампа уже не... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T13:01+0300

2024-10-29T13:01+0300

2024-10-29T13:01+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена может потерпеть фиаско на Украине, сравнимое с афганским, и обвинить в этом его предшественника Дональда Трампа уже не получится, пишет The Wall Street Journal.Издание напоминает, что в свою бытность президентом Трамп не хотел, чтобы США стали военным гарантом Украины. Он отправил на Украину оружие, которое его предшественник Барак Обама поставлять отказался. Трамп предостерег российского президента Владимира Путина от дальнейших действий, чего не сделали Обама и Байден.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание New York Times утверждает, что Трамп враждебно относится к Украине. Газета ссылается на его отрицание российского вмешательства в выборы 2016 года. Трамп называл Украину "коррумпированной", хотя Байден хвастался борьбой с коррупцией.В свою очередь, Washington Post также критикует Трампа, но скрывает имя аналитика ЦРУ, который довел Трампа до первого импичмента. Газета не раскрывает анализ действий и мотивов аналитика спустя пять лет.Вице-президент США Камала Харрис, баллотирующаяся от демократов на пост президента, изменила свою риторику, теперь говоря о членстве Украины в НАТО.Как отмечается, блогеры и ученые, выступающие за приложение всех усилий ради победы Украины, начинают прозревать, что Байден не борется до победного конца. "Та "измена", которую они предсказывали при Трампе, происходит при Байдене, если измена — это отказ бороться до победного конца вплоть до полного поражения России", — отмечает издание.Так, откладывается вопрос о членстве в НАТО. Альянс становится источником нестабильности из-за зависимости от США. Высказываются мнения в пользу необходимости новой стратегии, включающей инвестиции в украинскую армию.Автор выступает за новую стратегию — по его мнению, США должны помочь Украине создать военную мощь и уверенность в себе. Трамп хвастается, что при нем Россия не начала бы военные действия, но у любого президента есть средства сдерживания, отмечает он — однако эти средства сдерживания убедительны лишь тогда, когда американский президент готов пойти на сопутствующий риск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден