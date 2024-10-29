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Российский университет спецназа в Гудермесе атаковал беспилотник - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Российский университет спецназа в Гудермесе атаковал беспилотник
Российский университет спецназа в Гудермесе атаковал беспилотник - 29.10.2024, ПРАЙМ
Российский университет спецназа в Гудермесе атаковал беспилотник
Российский университет спецназа в чеченском Гудермесе подвергся нападению беспилотника, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T10:22+0300
2024-10-29T10:23+0300
спецоперация на украине
чечня
беспилотник
рамзан кадыров
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский университет спецназа в чеченском Гудермесе подвергся нападению беспилотника, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа", написал он в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в результате налета БПЛА жертв и пострадавших нет, возникший пожар был потушен.Следственные органы приступили к расследованию происшедшего, устанавливают причастных к преступлению лиц.Сейчас деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме, уточнил глава республики.
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чечня, беспилотник, рамзан кадыров
Спецоперация на Украине, ЧЕЧНЯ, беспилотник, Рамзан Кадыров
10:22 29.10.2024 (обновлено: 10:23 29.10.2024)
 
Российский университет спецназа в Гудермесе атаковал беспилотник

Кадыров сообщил о налете беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский университет спецназа в чеченском Гудермесе подвергся нападению беспилотника, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа", написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате налета БПЛА жертв и пострадавших нет, возникший пожар был потушен.
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Следственные органы приступили к расследованию происшедшего, устанавливают причастных к преступлению лиц.
Сейчас деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме, уточнил глава республики.
 
Спецоперация на УкраинеЧЕЧНЯбеспилотникРамзан Кадыров
 
 
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