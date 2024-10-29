https://1prime.ru/20241029/osago-852481932.html

Средняя стоимость ОСАГО снизилась до 7 215 рублей

Средняя стоимость ОСАГО снизилась до 7 215 рублей - 29.10.2024, ПРАЙМ

Средняя стоимость ОСАГО снизилась до 7 215 рублей

Средняя стоимость полиса ОСАГО в россии за январь-сентябрь снизилась на 4,2% относительно показателя годом ранее, до 7 215 рублей, рассказали РИА Новости... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T07:36+0300

2024-10-29T07:36+0300

2024-10-29T07:36+0300

авто

осаго

https://cdnn.1prime.ru/img/83495/19/834951981_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7957e9a8a7202f0a3227ad01f7ece390.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Средняя стоимость полиса ОСАГО в россии за январь-сентябрь снизилась на 4,2% относительно показателя годом ранее, до 7 215 рублей, рассказали РИА Новости эксперты "Финуслуг", маркетплейса Московской биржи. "Средняя стоимость полиса ОСАГО в России по итогам трех кварталов 2024 года составила 7 215 рублей, снизившись в годовом выражении на 4,2%. К такому выводу пришли аналитики маркетплейса, исследовав данные по продажам полисов. За январь-сентябрь 2023 года средняя стоимость полиса ОСАГО составляла 7 532 рублей", - привели в маркетплейсе свои данные. Средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам девяти месяцев 2024 года в Москве составила 10 185 рублей, снизившись в годовом выражении на 12%, в Московской области – упала на 11%, до 9 361 рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 14% и 4%, до 9 771 рублей и 7 749 рублей соответственно, посчитали в "Финуслугах". По их данным, самая высокая средняя стоимость полиса ОСАГО – у автовладельцев из Москвы, на втором и третьем месте – Санкт-Петербург и Московская область. Также в число регионов с самой высокой стоимостью "автогражданки" вошли Татарстан – 9 052 рублей, Новосибирская область – 8 821 рублей, Мурманская область – 8 814 рублей, Хабаровский край – 8 767 рублей, Челябинская область – 8 744 рублей. Самая низкая стоимость страховки у автовладельцев в Забайкальском крае, где за ОСАГО в среднем платят 5 142 рублей, а также в Белгородской области – 5 416 рублей, Костромской области – 5 425 рублей и Орловской области – 5 453 рублей, указывают эксперты "Финуслуг". По итогам трех кварталов 2024 года наибольший прирост стоимости в процентном выражении показала Северная Осетия и Еврейская автономная область: в обоих субъектах РФ наблюдался рост на 24% относительно января-сентября 2023 года, до 8 340 рублей и 5 814 рублей соответственно. В топ-3 также вошла Якутия, где средняя стоимость выросла на 19%, до 6 727 рублей, отметили там же.

https://1prime.ru/20241016/osago-852212225.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, осаго