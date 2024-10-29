https://1prime.ru/20241029/polsha-852486716.html
Обвели вокруг пальца. В Польше задумались об отношениях Варшавы и Киева
Обвели вокруг пальца. В Польше задумались об отношениях Варшавы и Киева - 29.10.2024, ПРАЙМ
Обвели вокруг пальца. В Польше задумались об отношениях Варшавы и Киева
Киев привел Варшаву к повиновению, требуя помощи для победы над Москвой, и польские политики два года повторяли украинский бред о российской угрозе — но... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T11:38+0300
2024-10-29T11:38+0300
2024-10-29T11:38+0300
спецоперация на украине
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польша
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Киев привел Варшаву к повиновению, требуя помощи для победы над Москвой, и польские политики два года повторяли украинский бред о российской угрозе — но выяснилось, что мнимый союзник оказался врагом, пишет Myśl Polska.Как отмечается, польские политики разочарованы — они безосновательно считали, что Украина будет благодарна за поддержку. Ошибка оказалась в том, что Польша не торговалась и заявляла о безоговорочной поддержке. В варшавские прогнозы об уже предрешенном военном поражении или даже крахе России никто не верил.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом украинское лобби в Польше оказывает значительное влияние на внешнюю политику, и функционеры ведущих партий "Гражданская платформа" и "Право и справедливость" повторяют абсурдные доктрины.Автор предполагает, что польские политики, "обыгранные украинцами", скоро умолкнут. Польско-украинская уния и объединение с Украиной больше не актуальны. Другие звезды интернет-геополитики также исчезнут.Подчеркивается, что мнимый союзник оказался врагом, а тем, кто в этой ситуации проиграл, лучшим выходом было бы промолчать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, польша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПОЛЬША
Обвели вокруг пальца. В Польше задумались об отношениях Варшавы и Киева
MP: Польша повторяла бред о российской угрозе, но врагом оказалась Украина
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ.
Киев привел Варшаву к повиновению, требуя помощи для победы над Москвой, и польские политики два года повторяли украинский бред о российской угрозе — но выяснилось, что мнимый союзник оказался врагом, пишет Myśl Polska
.
Как отмечается, польские политики разочарованы — они безосновательно считали, что Украина будет благодарна за поддержку. Ошибка оказалась в том, что Польша не торговалась и заявляла о безоговорочной поддержке. В варшавские прогнозы об уже предрешенном военном поражении или даже крахе России никто не верил.
При этом украинское лобби в Польше оказывает значительное влияние на внешнюю политику, и функционеры ведущих партий "Гражданская платформа" и "Право и справедливость" повторяют абсурдные доктрины.
Польша сейчас не хочет защищать Украину, рассказал Сикорский
Автор предполагает, что польские политики, "обыгранные украинцами", скоро умолкнут. Польско-украинская уния и объединение с Украиной больше не актуальны. Другие звезды интернет-геополитики также исчезнут.
Подчеркивается, что мнимый союзник оказался врагом, а тем, кто в этой ситуации проиграл, лучшим выходом было бы промолчать.