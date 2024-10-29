https://1prime.ru/20241029/polsha-852486716.html

Обвели вокруг пальца. В Польше задумались об отношениях Варшавы и Киева

Обвели вокруг пальца. В Польше задумались об отношениях Варшавы и Киева - 29.10.2024, ПРАЙМ

Обвели вокруг пальца. В Польше задумались об отношениях Варшавы и Киева

Киев привел Варшаву к повиновению, требуя помощи для победы над Москвой, и польские политики два года повторяли украинский бред о российской угрозе — но... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T11:38+0300

2024-10-29T11:38+0300

2024-10-29T11:38+0300

спецоперация на украине

украина

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Киев привел Варшаву к повиновению, требуя помощи для победы над Москвой, и польские политики два года повторяли украинский бред о российской угрозе — но выяснилось, что мнимый союзник оказался врагом, пишет Myśl Polska.Как отмечается, польские политики разочарованы — они безосновательно считали, что Украина будет благодарна за поддержку. Ошибка оказалась в том, что Польша не торговалась и заявляла о безоговорочной поддержке. В варшавские прогнозы об уже предрешенном военном поражении или даже крахе России никто не верил.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом украинское лобби в Польше оказывает значительное влияние на внешнюю политику, и функционеры ведущих партий "Гражданская платформа" и "Право и справедливость" повторяют абсурдные доктрины.Автор предполагает, что польские политики, "обыгранные украинцами", скоро умолкнут. Польско-украинская уния и объединение с Украиной больше не актуальны. Другие звезды интернет-геополитики также исчезнут.Подчеркивается, что мнимый союзник оказался врагом, а тем, кто в этой ситуации проиграл, лучшим выходом было бы промолчать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240912/polsha-851515182.html

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, польша