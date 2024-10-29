https://1prime.ru/20241029/pyaterochka-852493419.html

Подбор персонала для франчайзи "Пятерочки" станет дешевле

Подбор персонала для франчайзи "Пятерочки" станет дешевле - 29.10.2024, ПРАЙМ

Подбор персонала для франчайзи "Пятерочки" станет дешевле

Партнеры "Пятёрочки", открывающие магазины по франшизе, смогут получать от головной компании HR-услуги, такие как подбор и оценку персонала, на 30-40% дешевле,... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T18:42+0300

2024-10-29T18:42+0300

2024-10-29T18:42+0300

пятерочка

кадры

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Партнеры "Пятёрочки", открывающие магазины по франшизе, смогут получать от головной компании HR-услуги, такие как подбор и оценку персонала, на 30-40% дешевле, говорится в сообщении компании.Для поддержки франчайзи "Пятёрочка" разработала и представила рынку комплекс HR-услуг для партнеров, включающие подбор, оценку и обучение персонала. Сервис интегрирован в цифровые личные кабинеты франчайзи, что позволяет им оперативно запрашивать нужные опции и отслеживать статус их выполнения в реальном времени.Услуги головная компания оказывает на платной основе, но их стоимость ниже средней по рынку. Например, предложение по оценке кандидатов для партнеров сети выгоднее на 40%, чем аналогичное на рынке, проведение бизнес-игр дешевле вполовину, а подбор кандидатов — примерно на треть.Помимо стандартного набора услуг, торговая сеть разработала и уникальные. Например, сопровождение при открытии магазина экспертами Х5 Group, что позволяет выводить мобильные команды сотрудников, обладающих необходимыми знаниями, навыками и компетенциями, специально под запуск новой точки, которую открывает франчайзи."Эксперты оценивают нехватку сотрудников в ритейле примерно в 1 млн человек. Чтобы бизнес наших партнеров — а значит, и наш собственный, — был эффективнее, мы готовы брать на себя не только подбор персонала, но и обучение и стажировку руководителей разных уровней", — прокомментировала бизнес-партнер по персоналу франчайзинга торговой сети "Пятёрочка" Людмила Кислова.

https://1prime.ru/20240906/pyaterochka-851381627.html

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пятерочка, кадры