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Раскрыта судьба американского СПГ при Харрис или Трампе в Белом доме

Раскрыта судьба американского СПГ при Харрис или Трампе в Белом доме - 29.10.2024, ПРАЙМ

Раскрыта судьба американского СПГ при Харрис или Трампе в Белом доме

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп имеют схожую позицию по газу. Каждый из них в случае победы, скорее всего, попытается усилить роль... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T13:49+0300

2024-10-29T13:49+0300

2024-10-29T13:50+0300

сша

импорт спг

поставки спг

мировой рынок спг

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп имеют схожую позицию по газу. Каждый из них в случае победы, скорее всего, попытается усилить роль страны на мировом рынке, заявила РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп."В отношении газа оба лидера, скорее всего, займут позицию усиления роли США на мировом рынке. Так, выступающая за развитие возобновляемых источников энергии Харрис уже заявила, что больше не будет выступать против гидроразрыва пласта на частных землях. Трамп же еще во времена своего президентства говорил своим европейским коллегам: "Если вам нужен СПГ, позвоните мне", – отметила Белова.Однако риторика кандидатов в части развития топливно-энергетического комплекса существенно разнится: Харрис фокусируется на повестке декарбонизации, а также формировании сбалансированного портфеля источников энергии, в то время как Трамп упирает на энергетическую безопасность и доступность энергоресурсов для конечного потребителя."Это, безусловно, позволяет предположить, что в случае победы республиканцев американская добывающая отрасль может рассчитывать на большее количество преференций, в то время как администрация Харрис сфокусируется на поддержке возобновляемых источников энергии", – продолжила Белова.Однако на практике и Трамп, и Харрис в случае избрания будут работать в одних и тех же геополитических реалиях, что с высокой вероятностью приведет к принятию схожих решений, добавила эксперт. "Вопросы доступности энергии крайне важны для обеих партий", – уточнила она.США являются одним из ключевых игроков на мировом рынке газа. В 2023 году страна стала крупнейшим в мире экспортером СПГ, отгрузив 86 миллионов тонн, ее доля превысила 20% от всего экспорта.

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сша, импорт спг, поставки спг, мировой рынок спг