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В Германии забили тревогу из-за успеха ВС России в Донбассе - 29.10.2024, ПРАЙМ
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В Германии забили тревогу из-за успеха ВС России в Донбассе
В Германии забили тревогу из-за успеха ВС России в Донбассе - 29.10.2024, ПРАЙМ
В Германии забили тревогу из-за успеха ВС России в Донбассе
Вооруженным силам Украины становится все сложнее удерживать свои позиции, так как они находятся под давлением перманентных российских атак. Об этом пишет... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T08:56+0300
2024-10-29T08:56+0300
спецоперация на украине
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины становится все сложнее удерживать свои позиции, так как они находятся под давлением перманентных российских атак. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt."В этом году сначала был потерян город Авдеевка под Донецком, а позже и Угледар. С тех пор измотанные украинские войска так и не остановили российское наступление", — сообщается в статье.Кроме того, как пишет издание, положение ВСУ рискует усугубиться еще больше, если российские войска смогут освободить оставшиеся промышленные города и тем самым улучшить свои позиции. По данным материала, в таком случае на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь.
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россия, украина, донбасс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ДОНБАСС
08:56 29.10.2024
 
В Германии забили тревогу из-за успеха ВС России в Донбассе

Handelsblatt: после сдачи Донбасса ВСУ придется обороняться в открытой степи

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины становится все сложнее удерживать свои позиции, так как они находятся под давлением перманентных российских атак. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
"В этом году сначала был потерян город Авдеевка под Донецком, а позже и Угледар. С тех пор измотанные украинские войска так и не остановили российское наступление", — сообщается в статье.
Кроме того, как пишет издание, положение ВСУ рискует усугубиться еще больше, если российские войска смогут освободить оставшиеся промышленные города и тем самым улучшить свои позиции. По данным материала, в таком случае на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь.
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