https://1prime.ru/20241029/ukraina-852482988.html

В Германии забили тревогу из-за успеха ВС России в Донбассе

В Германии забили тревогу из-за успеха ВС России в Донбассе - 29.10.2024, ПРАЙМ

В Германии забили тревогу из-за успеха ВС России в Донбассе

Вооруженным силам Украины становится все сложнее удерживать свои позиции, так как они находятся под давлением перманентных российских атак. Об этом пишет... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T08:56+0300

2024-10-29T08:56+0300

2024-10-29T08:56+0300

спецоперация на украине

россия

украина

донбасс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/01/851891900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_defe31ec93ca58f724d068e539a30f01.jpg

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины становится все сложнее удерживать свои позиции, так как они находятся под давлением перманентных российских атак. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt."В этом году сначала был потерян город Авдеевка под Донецком, а позже и Угледар. С тех пор измотанные украинские войска так и не остановили российское наступление", — сообщается в статье.Кроме того, как пишет издание, положение ВСУ рискует усугубиться еще больше, если российские войска смогут освободить оставшиеся промышленные города и тем самым улучшить свои позиции. По данным материала, в таком случае на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь.

https://1prime.ru/20241027/vybory-852457835.html

украина

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, донбасс