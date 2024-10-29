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Украина обречена. Запад оказался в патовой ситуации из-за конфликта
Украина обречена. Запад оказался в патовой ситуации из-за конфликта - 29.10.2024, ПРАЙМ
Украина обречена. Запад оказался в патовой ситуации из-за конфликта
Страны Запада не готовы ни к продолжению украинского конфликта, ни к мирным переговорам, пишет турецкое издание Medya Gunlugu. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T09:16+0300
2024-10-29T09:16+0300
2024-10-29T09:16+0300
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Страны Запада не готовы ни к продолжению украинского конфликта, ни к мирным переговорам, пишет турецкое издание Medya Gunlugu.Как отмечается в публикации, Россия мобилизовала силы для выхода к административным границам Донбасса, а укрепления Украины, созданные после 2014 года, разрушены.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВладимир Зеленский предложил "мирный план" с предоставлением дальнобойных ракет и присоединением Украины к НАТО, но Запад не воспринял эти инициативы всерьез.Россия заявляла, что продолжит специальную военную операцию, если переговоры не начнутся. При этом Запад не понимает, что Россия остерегается мошеннических схем, таких как "Минск-2".В то же время Россия сместила акцент с военной сферы на политику, сотрудничая с глобальным Югом.Военный конфликт вышел из "патовой" ситуации, Россия продвигается к своим целям. Запад не может отступить — он превращает конфликт в борьбу за так называемый "международный порядок, основанный на правилах".Запад переключился на военную сферу, предоставляя Украине танки и ракеты, и Киев не может выбраться из замкнутого круга. В этих условиях Запад может либо сесть за стол переговоров, либо пойти на риск прямого конфликта. Победа Дональда Трампа на выборах президента США может изменить политику Запада, но пока это маловероятно. На данный момент Запад не может сделать никакого реального шага, кроме как направить больше военной помощи, отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
Украина обречена. Запад оказался в патовой ситуации из-за конфликта
Medya Gunlugu: Запада не готов ни к продолжению конфликта, ни к переговорам
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ.
Страны Запада не готовы ни к продолжению украинского конфликта, ни к мирным переговорам, пишет турецкое издание Medya Gunlugu
.
Как отмечается в публикации, Россия мобилизовала силы для выхода к административным границам Донбасса, а укрепления Украины, созданные после 2014 года, разрушены.
Владимир Зеленский предложил "мирный план" с предоставлением дальнобойных ракет и присоединением Украины к НАТО, но Запад не воспринял эти инициативы всерьез.
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Россия заявляла, что продолжит специальную военную операцию, если переговоры не начнутся. При этом Запад не понимает, что Россия остерегается мошеннических схем, таких как "Минск-2".
В то же время Россия сместила акцент с военной сферы на политику, сотрудничая с глобальным Югом.
Военный конфликт вышел из "патовой" ситуации, Россия продвигается к своим целям. Запад не может отступить — он превращает конфликт в борьбу за так называемый "международный порядок, основанный на правилах".
Запад переключился на военную сферу, предоставляя Украине танки и ракеты, и Киев не может выбраться из замкнутого круга. В этих условиях Запад может либо сесть за стол переговоров, либо пойти на риск прямого конфликта. Победа Дональда Трампа на выборах президента США может изменить политику Запада, но пока это маловероятно. На данный момент Запад не может сделать никакого реального шага, кроме как направить больше военной помощи, отмечает автор.