https://1prime.ru/20241029/ukraina-852484867.html
"Только на себя". В ВСУ сделали заявление о западной военной помощи Украине
"Только на себя". В ВСУ сделали заявление о западной военной помощи Украине - 29.10.2024, ПРАЙМ
"Только на себя". В ВСУ сделали заявление о западной военной помощи Украине
Украинскому правительству не стоит рассчитывать на помощь западных союзников, стране нужно полагаться только на себя. Об этом сообщил генерал-полковник ВСУ... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T10:43+0300
2024-10-29T10:43+0300
2024-10-29T10:43+0300
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Украинскому правительству не стоит рассчитывать на помощь западных союзников, стране нужно полагаться только на себя. Об этом сообщил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. Военнослужащий уточнил, что, по его мнению, украинская армия испытывает сильный кадровый и ресурсных голод. По его словам, власти Украины рассчитывают лишь на помощь Запада, хотя так быть не должно."Мы должны рассчитывать на себя", - сказал Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале. Генерал также подверг критике так называемый "план победы" украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, в этом плане нет ни одного пункта про саму Украину и про ее народ, хотя об этом руководство любого государства должно думать в первую очередь.В последнее время выступления Зеленского, как утверждается в публикации, ориентированы на внутреннюю аудиторию - украинский лидер пытается убедить своих граждан, что якобы еще не все потеряно. И эти попытки делаются в условиях, когда украинские войска, находясь в крайне неблагоприятном положении на фронте, не имеют никаких перспектив изменить ситуацию, говорится в статье.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский
"Только на себя". В ВСУ сделали заявление о западной военной помощи Украине
Генерал ВСУ Марченко: Украине не стоит рассчитывать на военную помощь Запада
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Украинскому правительству не стоит рассчитывать на помощь западных союзников, стране нужно полагаться только на себя. Об этом сообщил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко.
Военнослужащий уточнил, что, по его мнению, украинская армия испытывает сильный кадровый и ресурсных голод. По его словам, власти Украины рассчитывают лишь на помощь Запада, хотя так быть не должно.
"Мы должны рассчитывать на себя", - сказал Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале.
Генерал также подверг критике так называемый "план победы" украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, в этом плане нет ни одного пункта про саму Украину и про ее народ, хотя об этом руководство любого государства должно думать в первую очередь.
В последнее время выступления Зеленского, как утверждается в публикации, ориентированы на внутреннюю аудиторию - украинский лидер пытается убедить своих граждан, что якобы еще не все потеряно. И эти попытки делаются в условиях, когда украинские войска, находясь в крайне неблагоприятном положении на фронте, не имеют никаких перспектив изменить ситуацию, говорится в статье.
Украина обречена. Запад оказался в патовой ситуации из-за конфликта