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"Только на себя". В ВСУ сделали заявление о западной военной помощи Украине - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241029/ukraina-852484867.html
"Только на себя". В ВСУ сделали заявление о западной военной помощи Украине
"Только на себя". В ВСУ сделали заявление о западной военной помощи Украине - 29.10.2024, ПРАЙМ
"Только на себя". В ВСУ сделали заявление о западной военной помощи Украине
Украинскому правительству не стоит рассчитывать на помощь западных союзников, стране нужно полагаться только на себя. Об этом сообщил генерал-полковник ВСУ... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T10:43+0300
2024-10-29T10:43+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Украинскому правительству не стоит рассчитывать на помощь западных союзников, стране нужно полагаться только на себя. Об этом сообщил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. Военнослужащий уточнил, что, по его мнению, украинская армия испытывает сильный кадровый и ресурсных голод. По его словам, власти Украины рассчитывают лишь на помощь Запада, хотя так быть не должно."Мы должны рассчитывать на себя", - сказал Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале. Генерал также подверг критике так называемый "план победы" украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, в этом плане нет ни одного пункта про саму Украину и про ее народ, хотя об этом руководство любого государства должно думать в первую очередь.В последнее время выступления Зеленского, как утверждается в публикации, ориентированы на внутреннюю аудиторию - украинский лидер пытается убедить своих граждан, что якобы еще не все потеряно. И эти попытки делаются в условиях, когда украинские войска, находясь в крайне неблагоприятном положении на фронте, не имеют никаких перспектив изменить ситуацию, говорится в статье.
https://1prime.ru/20241029/ukraina-852483112.html
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россия, украина, всу, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский
10:43 29.10.2024
 
"Только на себя". В ВСУ сделали заявление о западной военной помощи Украине

Генерал ВСУ Марченко: Украине не стоит рассчитывать на военную помощь Запада

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Украинскому правительству не стоит рассчитывать на помощь западных союзников, стране нужно полагаться только на себя. Об этом сообщил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко.
Военнослужащий уточнил, что, по его мнению, украинская армия испытывает сильный кадровый и ресурсных голод. По его словам, власти Украины рассчитывают лишь на помощь Запада, хотя так быть не должно.
"Мы должны рассчитывать на себя", - сказал Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале.
Генерал также подверг критике так называемый "план победы" украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, в этом плане нет ни одного пункта про саму Украину и про ее народ, хотя об этом руководство любого государства должно думать в первую очередь.
В последнее время выступления Зеленского, как утверждается в публикации, ориентированы на внутреннюю аудиторию - украинский лидер пытается убедить своих граждан, что якобы еще не все потеряно. И эти попытки делаются в условиях, когда украинские войска, находясь в крайне неблагоприятном положении на фронте, не имеют никаких перспектив изменить ситуацию, говорится в статье.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
Украина обречена. Запад оказался в патовой ситуации из-за конфликта
09:16
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУВладимир Зеленский
 
 
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