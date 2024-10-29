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Вы не поверите: новый валютный порядок уже совсем близко

Вы не поверите: новый валютный порядок уже совсем близко - 29.10.2024, ПРАЙМ

Вы не поверите: новый валютный порядок уже совсем близко

В дни форума БРИКС-2024 в Казани одним из центральных стал вопрос интеграции платежной инфраструктуры стран-участниц объединения. | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T08:00+0300

2024-10-29T08:00+0300

2024-10-29T08:00+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. В дни форума БРИКС-2024 в Казани одним из центральных стал вопрос интеграции платежной инфраструктуры стран-участниц объединения. Очевидно, что в условиях усиливающейся глобальной политической и экономической нестабильности, беспрецедентного санкционного противостояния, инициированного западными странами, членам БРИКС как воздух необходимы альтернативные механизмы международных расчетов для укрепления своего экономического и финансового суверенитета. Подтверждением этому является и ряд публикаций зарубежных СМИ, в которых чуть ли не главной темой встречи названо создание единой валютно-финансовой системы БРИКС. Действительно, есть несколько обсуждаемых вариантов. Первый вариант – создание единого платежного средства-прямого конкурента доллару и евро. Примечательно, что фото прототипа такой валюты появилось еще летом, в Казани же купюра была представлена Президенту Владимиру Путину. Однако, по сообщениям, прототип купюры был забракован участниками. Второй вариант – использование национальных валют, но в новом цифровом обличии. Вариант 1. Создание единого платежного средства – единой валюты БРИКС Казалось бы работающий вариант, страны ЕС, несмотря на различия в их экономическом и социальном развитии, смогли договориться, почему бы не договориться и БРИКС? Но тут есть несколько ограничений: 1. Выбор эмиссионного центра, ведь от этого будет зависеть то, кто и как будет выпускать и контролировать объем валюты в обращении. Пример США красноречиво говорит о том, что единого эмиссионного центра лучше избегать. В противном случае произойдет техническая замена доллара на иную новую валюту, а архитектура в целом принципиально не изменится. Как выстроить новую архитектуру – вопрос открытый. 2. Различия в экономическом развитии стран – дифференцированы темпы роста экономик, структуры финансовых систем, параметры макро- и микросреды, демографические и климатические параметры и т.д. Подобные различия приводят к неоднородности и значительной волатильности национальных курсов валют стран БРИКС. 3. Отсутствие стандартизации платежных систем стран-участниц, ведь необходимо создание совместимого, быстрого и эффективного механизма функционирования платежной инфраструктуры. 4. Геополитическое противоборство, которое может проявиться в санкциях, аналогичных тем, которые уже получила Россия, со стороны США к странам, поддерживающим создание единой валюты. Большинство развивающихся стран, например, Китай, Индия, ОАЭ и другие до сих пор не только активно используют доллар в своих валютных отношениях, но и имеют крупные вложения в государственные ценные бумаги (госдолг) США. Резкий отказ от доллара вызовет обоюдный кризис и США, и держателей долговых обязательств, приведет к ещё большему спаду в развивающихся странах. При этом отложить процесс отказа от доллара – совсем не значит избежать кризиса, ведь госдолг США "пошел по экспоненте" и составляет уже около 35,8 трлн. Будет ли он возвращен – вопрос риторический. Вариант 2. Использование национальных цифровых валют Выходом из ситуации с ограничением трансграничных расчетов при отсутствии единой валюты могут быть цифровые валюты центральных банков (CBDC). Работа в этом направлении странами ведется давно. Так, например, в России уже тестируется цифровой рубль, который выпускается Банком России и является третьей формой рубля, помимо наличной и безналичной. Китай активно продвигает цифровой юань (e-CNY). Бразилия делает значительные шаги в направлении создания цифровой валюты Drex, которая основана на блокчейне и должна поддерживать сложные финансовые операции, включая смарт-контракты. Индия продвигает цифровую рупию, однако процесс внедрения сталкивается с проблемами интеграции с уже существующей инфраструктурой платежных систем, таких как UPI и RTGS. Другие страны реализуют пилотные проекты своих валют, поскольку национальные валюты в такой форме имеют ряд преимуществ. 1. Создание альтернативной валютной системы, которая не зависит от SWIFT, от санкций США и её партнеров, предоставляет возможность свободного передвижения платежей, а также способствует дедолларизации национальных экономик;2. Упрощение и ускорение расчетов, которое связано с отсутствием необходимости использования третьей валюты (чаще как раз доллара США), поскольку расчеты ведутся напрямую, что минимизирует валютные риски и затраты на конвертацию;3. Повышение безопасности и прозрачности международных валютных операций, что должно способствовать росту доверия к финансовым системам стран-участниц. Применение блокчейн-технологий и смарт-контрактов минимизирует риски мошенничества и упрощает процесс мониторинга выполнения условий сделок;4. Возможность применения новых финансовых инструментов, позволит улучшить качество финансовых услуг и расширить их спектр, что сделает экономику блока более привлекательной для иностранных инвесторов. Например, Бразилия уже разрабатывает технологические решения, которые позволят использовать цифровую валюту Drex не только для традиционных транзакций, но и для более сложных финансовых операций, таких как смарт-контракты и автоматизация выполнения договорных обязательств;5. Создание конкурентной среды, которая должна способствовать росту качества финансовых услуг. Для примера стоит привести частные платежные системы Alipay и WeChat Pay, которые конкурируют с цифровым юанем в Китае и уже заняли значительное место на рынке цифровых платежей. Для эффективного использования цифровых валют в трансграничных расчетах странам БРИКС необходимо решить ряд вопросов. Прежде всего, необходимо проработать правовую и регуляторную базу, которая должна координировать действия центральных банков и финансовых институтов. Важно установить единые правила для осуществления трансграничных расчетов, которые будут учитывать интересы всех участников процесса и обеспечивать защиту от возможных рисков. Сюда относится стандартизация протоколов безопасности, установление лимитов на транзакции и создание механизмов для разрешения споров между участниками расчетов. Другим немаловажным аспектом является создание платежной инфраструктуры, которая должна будет обеспечить совместимость национальных цифровых валют и позволить проведение платежей между странами-участницами блока с минимальными издержками и задержками. Важный шаг в этом направлении - разработка системы цифрового клиринга (предлагалась на основе новой расчетной единицы под названием Uniclear) и единой платформы для трансграничных расчетов (система BRICS Bridge). Одним из перспективных направлений является использование технологии блокчейна для создания распределенного реестра, который сможет использоваться всеми странами БРИКС для регистрации и подтверждения транзакций. Такой подход должен обеспечить высокую степень прозрачности и безопасности при проведении платежей, а также сократить время на выполнение операций. Кроме того, блокчейн-технологии позволяют автоматически отслеживать выполнение условий сделок и предотвращать попытки мошенничества или нарушений правил комплаенса. В долгосрочной перспективе, при отсутствии единой валюты БРИКС, цифровые валюты вполне могут стать основой для создания новой международной валютно-финансовой системы, основанной на независимых платежных механизмах. Замена Ямайской валютной системы уже близится, и на наших глазах будет выстроен новый валютный мир.Автор - Михаил Гордиенко, к.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова

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Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, иностранная валюта, обмен валют