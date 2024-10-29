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США поставят вертолеты ряду стран на $1,2 млрд

США поставят вертолеты ряду стран на $1,2 млрд - 29.10.2024, ПРАЙМ

США поставят вертолеты ряду стран на $1,2 млрд

Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 миллиарда долларов на производство... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T05:24+0300

2024-10-29T05:24+0300

2024-10-29T05:24+0300

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ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 миллиарда долларов на производство многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции, сообщили в Пентагоне. "Компания Lockheed Martin получила дополнение на сумму 1 миллиард 239 миллионов долларов к контракту на воздушные суда UH-60M. Работа будет проводиться в Стрэтфорде, штат Коннектикут, дата ожидаемого завершения - 31 декабря 2027 года", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что производство вертолетов планируется в рамках иностранных военных продаж для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции.

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оружие, вертолеты, сша