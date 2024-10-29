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США поставят вертолеты ряду стран на $1,2 млрд - 29.10.2024, ПРАЙМ
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США поставят вертолеты ряду стран на $1,2 млрд
США поставят вертолеты ряду стран на $1,2 млрд - 29.10.2024, ПРАЙМ
США поставят вертолеты ряду стран на $1,2 млрд
Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 миллиарда долларов на производство... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T05:24+0300
2024-10-29T05:24+0300
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ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 миллиарда долларов на производство многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции, сообщили в Пентагоне. "Компания Lockheed Martin получила дополнение на сумму 1 миллиард 239 миллионов долларов к контракту на воздушные суда UH-60M. Работа будет проводиться в Стрэтфорде, штат Коннектикут, дата ожидаемого завершения - 31 декабря 2027 года", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что производство вертолетов планируется в рамках иностранных военных продаж для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции.
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оружие, вертолеты, сша
Экономика, оружие, вертолеты, США
05:24 29.10.2024
 
США поставят вертолеты ряду стран на $1,2 млрд

США поставят вертолеты Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции на $1,2 млрд

© Sputnik | Перейти в медиабанкBlack Hawk
Black Hawk
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ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin объемом более 1,2 миллиарда долларов на производство многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции, сообщили в Пентагоне.
"Компания Lockheed Martin получила дополнение на сумму 1 миллиард 239 миллионов долларов к контракту на воздушные суда UH-60M. Работа будет проводиться в Стрэтфорде, штат Коннектикут, дата ожидаемого завершения - 31 декабря 2027 года", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что производство вертолетов планируется в рамках иностранных военных продаж для поставок Австралии, Бразилии, Греции, Таиланду и Швеции.
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