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Генерал ВСУ заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Генерал ВСУ заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции
Генерал ВСУ заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции - 29.10.2024, ПРАЙМ
Генерал ВСУ заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции
Коррупция, которая процветает в высших украинских военных органах, повлекла срыв оборонного заказа в 2020-2021 годах, заявил генерал-полковник Вооруженных сил... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T10:10+0300
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Коррупция, которая процветает в высших украинских военных органах, повлекла срыв оборонного заказа в 2020-2021 годах, заявил генерал-полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале. "Мы с 2014 года понимали, что нам никто не поможет, нам надо ставить военную промышленность в приоритет. Но два года подряд - 2020 и 2021 годы - у нас срывается оборонный заказ вообще", - отметил он.Он посетовал, что украинская бюрократия и коррупция не позволяют быстро адаптироваться, производить то, что нужно ВСУ.Также генерал отметил, что производство дронов на Украине находится на низком уровне, который, по его мнению, с потенциалом страны несопоставим.В январе генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что в прошлом году было заведено более 220 уголовных дел в связи с коррупцией в сфере воинского учета. Это более чем в четыре раза превышает показатели 2022 года. Кроме того, открыто уголовное производство в отношении семи должностных лиц министерства обороны.
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украина, всу, впк
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВПК
10:10 29.10.2024
 
Генерал ВСУ заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции

Генерал Марченко: коррупция на Украине привела к срыву оборонного заказа в 2020-2021 годов

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Коррупция, которая процветает в высших украинских военных органах, повлекла срыв оборонного заказа в 2020-2021 годах, заявил генерал-полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале.
"Мы с 2014 года понимали, что нам никто не поможет, нам надо ставить военную промышленность в приоритет. Но два года подряд - 2020 и 2021 годы - у нас срывается оборонный заказ вообще", - отметил он.
Он посетовал, что украинская бюрократия и коррупция не позволяют быстро адаптироваться, производить то, что нужно ВСУ.
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Также генерал отметил, что производство дронов на Украине находится на низком уровне, который, по его мнению, с потенциалом страны несопоставим.
В январе генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что в прошлом году было заведено более 220 уголовных дел в связи с коррупцией в сфере воинского учета. Это более чем в четыре раза превышает показатели 2022 года. Кроме того, открыто уголовное производство в отношении семи должностных лиц министерства обороны.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВПК
 
 
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