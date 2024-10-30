https://1prime.ru/20241030/avto-852510116.html
Новый Mercedes получит китайский двигатель
Новый Mercedes получит китайский двигатель - 30.10.2024, ПРАЙМ
Новый Mercedes получит китайский двигатель
Новый Mercedes-Benz CLA третьего поколения, который представили общественности в середине октября, получит китайский двигатель - двухлитровую "турбочетверку"... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T15:46+0300
2024-10-30T15:46+0300
2024-10-30T15:51+0300
авто
китайские авто
mercedes-benz
geely
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Новый Mercedes-Benz CLA третьего поколения, который представили общественности в середине октября, получит китайский двигатель - двухлитровую "турбочетверку" производства Geely и Horse, пишет CarNewsChina.Двигатель заявленной мощностью 250 л.с. и максимальным крутящим моментом 360 Нм был создан совместно Mercedes-Benz и Geely в рамках технологического партнерства. Он будет производиться в Китае, но катализаторы в соответствии с европейскими нормами вредных выбросов на него установят в Германии. По данным издания, Geely через председателя совета директоров Ли Шуфу владеет около 10% акций Mercedes-Benz. Кроме того, у компании есть СП с немецким производителем электромобилей Smart.Двигатели, разработанные в сотрудничестве Mercedes-Benz и Geely представляют собой гибридное сочетание технологий и инноваций, что улучшит позицию немецкого концерна на рынке, полагают автоэксперты.
https://1prime.ru/20241029/avto-852472462.html
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авто, китайские авто, mercedes-benz, geely
Авто, китайские авто, Mercedes-Benz, Geely
Новый Mercedes получит китайский двигатель
СМИ: новый Mercedes-Benz CLA получит китайский двигатель производства Geely
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ.
Новый Mercedes-Benz CLA третьего поколения, который представили общественности в середине октября, получит китайский двигатель - двухлитровую "турбочетверку" производства Geely и Horse, пишет CarNewsChina
.
Двигатель заявленной мощностью 250 л.с. и максимальным крутящим моментом 360 Нм был создан совместно Mercedes-Benz и Geely в рамках технологического партнерства. Он будет производиться в Китае, но катализаторы в соответствии с европейскими нормами вредных выбросов на него установят в Германии.
По данным издания, Geely через председателя совета директоров Ли Шуфу владеет около 10% акций Mercedes-Benz. Кроме того, у компании есть СП с немецким производителем электромобилей Smart.
Двигатели, разработанные в сотрудничестве Mercedes-Benz и Geely представляют собой гибридное сочетание технологий и инноваций, что улучшит позицию немецкого концерна на рынке, полагают автоэксперты.
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