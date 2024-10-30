https://1prime.ru/20241030/avto-852510116.html

Новый Mercedes получит китайский двигатель

Новый Mercedes получит китайский двигатель - 30.10.2024, ПРАЙМ

Новый Mercedes получит китайский двигатель

Новый Mercedes-Benz CLA третьего поколения, который представили общественности в середине октября, получит китайский двигатель - двухлитровую "турбочетверку"... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T15:46+0300

2024-10-30T15:46+0300

2024-10-30T15:51+0300

авто

китайские авто

mercedes-benz

geely

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Новый Mercedes-Benz CLA третьего поколения, который представили общественности в середине октября, получит китайский двигатель - двухлитровую "турбочетверку" производства Geely и Horse, пишет CarNewsChina.Двигатель заявленной мощностью 250 л.с. и максимальным крутящим моментом 360 Нм был создан совместно Mercedes-Benz и Geely в рамках технологического партнерства. Он будет производиться в Китае, но катализаторы в соответствии с европейскими нормами вредных выбросов на него установят в Германии. По данным издания, Geely через председателя совета директоров Ли Шуфу владеет около 10% акций Mercedes-Benz. Кроме того, у компании есть СП с немецким производителем электромобилей Smart.Двигатели, разработанные в сотрудничестве Mercedes-Benz и Geely представляют собой гибридное сочетание технологий и инноваций, что улучшит позицию немецкого концерна на рынке, полагают автоэксперты.

https://1prime.ru/20241029/avto-852472462.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, mercedes-benz, geely