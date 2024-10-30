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Банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95% - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%
Банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95% - 30.10.2024, ПРАЙМ
Банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%
Российские банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%, свидетельствуют данные оператора программы "Дом.РФ". | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T17:49+0300
2024-10-30T17:49+0300
семейная ипотека
льготное кредитование
недвижимость
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российские банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%, свидетельствуют данные оператора программы "Дом.РФ". По данным на 24 октября банки совокупно выдали 5,6 триллионов рублей семейной ипотеки при общем лимите в 5,9 триллиона рублей, говорится в отчете компании. Крупнейшими кредиторами по этой льготной программе являются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, банк "Дом.РФ" и Промсвязьбанк. На них приходится 88% всей выдачи семейной ипотеки в стране. В среду Сбербанк и ВТБ объявили о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимитов. Это может привести к массовому повышению минимального первоначального взноса по программе до 50%, предположил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Он указал, что те, то имеет право на льготный кредит, понимают, что условия вскоре могут ужесточиться, поэтому ускоряются с принятием решения.
https://1prime.ru/20241030/ipoteka-852507699.html
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семейная ипотека, льготное кредитование, недвижимость
семейная ипотека, льготное кредитование, Недвижимость
17:49 30.10.2024
 
Банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%

Дом.РФ: банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российские банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%, свидетельствуют данные оператора программы "Дом.РФ".
По данным на 24 октября банки совокупно выдали 5,6 триллионов рублей семейной ипотеки при общем лимите в 5,9 триллиона рублей, говорится в отчете компании.
Крупнейшими кредиторами по этой льготной программе являются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, банк "Дом.РФ" и Промсвязьбанк. На них приходится 88% всей выдачи семейной ипотеки в стране.
В среду Сбербанк и ВТБ объявили о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимитов.
Это может привести к массовому повышению минимального первоначального взноса по программе до 50%, предположил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Он указал, что те, то имеет право на льготный кредит, понимают, что условия вскоре могут ужесточиться, поэтому ускоряются с принятием решения.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
Пяти крупнейшим банкам предсказали исчерпание лимитов по семейной ипотеке
13:51
 
семейная ипотекальготное кредитованиеНедвижимость
 
 
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