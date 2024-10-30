https://1prime.ru/20241030/banki-852512181.html

Банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%

Банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95% - 30.10.2024, ПРАЙМ

Банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%

Российские банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%, свидетельствуют данные оператора программы "Дом.РФ". | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T17:49+0300

2024-10-30T17:49+0300

2024-10-30T17:49+0300

семейная ипотека

льготное кредитование

недвижимость

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российские банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%, свидетельствуют данные оператора программы "Дом.РФ". По данным на 24 октября банки совокупно выдали 5,6 триллионов рублей семейной ипотеки при общем лимите в 5,9 триллиона рублей, говорится в отчете компании. Крупнейшими кредиторами по этой льготной программе являются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, банк "Дом.РФ" и Промсвязьбанк. На них приходится 88% всей выдачи семейной ипотеки в стране. В среду Сбербанк и ВТБ объявили о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимитов. Это может привести к массовому повышению минимального первоначального взноса по программе до 50%, предположил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Он указал, что те, то имеет право на льготный кредит, понимают, что условия вскоре могут ужесточиться, поэтому ускоряются с принятием решения.

https://1prime.ru/20241030/ipoteka-852507699.html

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семейная ипотека, льготное кредитование, недвижимость