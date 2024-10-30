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Чистая прибыль BASF в январе-сентябре выросла на 15 процентов

Чистая прибыль BASF в январе-сентябре выросла на 15 процентов - 30.10.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль BASF в январе-сентябре выросла на 15 процентов

Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE за первые три квартала текущего года увеличилась на 15% в годовом выражении, до 2,084 миллиарда евро,... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T09:59+0300

2024-10-30T09:59+0300

2024-10-30T10:00+0300

германия

basf

чистая прибыль

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE за первые три квартала текущего года увеличилась на 15% в годовом выражении, до 2,084 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании. Прибыль на акцию по итогам января-сентября достигла 2,33 евро по сравнению с 2,03 евро годом ранее. Выручка компании составила 49,403 миллиарда евро, что на 6,8% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. По итогам третьего квартала компания зафиксировала чистую прибыль в 287 миллионов евро после чистого убытка третьего квартала прошлого года в 249 миллионов евро. Прибыль на акцию BASF за квартал достигла 0,32 евро после убытка в 0,28 евро годом ранее. Выручка компании за квартал практически не изменилась и составила 15,739 миллиарда евро. Компания ожидает в текущем году стоимость нефти Brent в среднем на уровне 80 долларов за баррель, как и в июльском прогнозе. Показатель EBITDA до вычета особых статей по итогам года по-прежнему ожидается в 8-8,6 миллиарда евро, а с учетом текущей информации показатель прогнозируется в нижней границе диапазона; при этом в четвертом квартале компания видит риски возможного снижения цен. BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Штат компании по состоянию на 30 сентября составляет 112 078 сотрудников.

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германия

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германия, basf, чистая прибыль