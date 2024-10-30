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Китай подал к ЕС иск к ВТО из-за введения пошлин на электрокары
Китай подал к ЕС иск к ВТО из-за введения пошлин на электрокары - 30.10.2024, ПРАЙМ
Китай подал к ЕС иск к ВТО из-за введения пошлин на электрокары
Китай не согласен с решением Евросоюза о введении дополнительных пошлин на китайские электромобили, уже подал иск в ВТО, заявили в среду в министерстве... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T05:25+0300
2024-10-30T05:25+0300
2024-10-30T05:25+0300
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ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ. Китай не согласен с решением Евросоюза о введении дополнительных пошлин на китайские электромобили, уже подал иск в ВТО, заявили в среду в министерстве коммерции КНР. Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября. "Китай не согласен и не принимает это решение, подал иск в рамках механизма разрешения споров ВТО", - говорится в заявлении минкоммерции. В ведомстве отметили, что антисубсидиарное расследование ЕС в отношении китайских электромобилей представляет собой протекционистский подход, который на самом деле является "недобросовестной конкуренцией" под предлогом "честной конкуренции". "Китай продолжит принимать все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - подчеркивается в заявлении. В то же время в ведомстве заявили, что Китай всегда выступал за разрешение торговых споров посредством диалога и консультаций и прилагает все усилия для достижения этой цели. Специальные группы обеих сторон, как отмечается в заявлении, проводят новый этап консультаций. В минкоммерции выразили надежду на то, что ЕС будет следовать принципам "прагматизма и баланса", и, следуя конструктивному подходу, стороны как можно скорее достигнут приемлемого решения, предотвратив эскалацию торговых трений. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошли сразу несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". В начале октября Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжали поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО". Китай уже оспорил этот шаг в ВТО. В свою очередь, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель ЕК Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что Комиссия также намерена оспаривать его в ВТО.
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китай, ес, пошлины, авто, электромобили
Экономика, КИТАЙ, ЕС, пошлины, Авто, электромобили
Китай подал к ЕС иск к ВТО из-за введения пошлин на электрокары
КНР не согласна с решением ЕС о введении пошлин на электрокары и подала иск в ВТО
ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ. Китай не согласен с решением Евросоюза о введении дополнительных пошлин на китайские электромобили, уже подал иск в ВТО, заявили в среду в министерстве коммерции КНР.
Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября.
"Китай не согласен и не принимает это решение, подал иск в рамках механизма разрешения споров ВТО", - говорится в заявлении минкоммерции.
В Китае не ожидают полномасштабной торговой войны с Евросоюзом
В ведомстве отметили, что антисубсидиарное расследование ЕС в отношении китайских электромобилей представляет собой протекционистский подход, который на самом деле является "недобросовестной конкуренцией" под предлогом "честной конкуренции".
"Китай продолжит принимать все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - подчеркивается в заявлении.
В то же время в ведомстве заявили, что Китай всегда выступал за разрешение торговых споров посредством диалога и консультаций и прилагает все усилия для достижения этой цели. Специальные группы обеих сторон, как отмечается в заявлении, проводят новый этап консультаций. В минкоммерции выразили надежду на то, что ЕС будет следовать принципам "прагматизма и баланса", и, следуя конструктивному подходу, стороны как можно скорее достигнут приемлемого решения, предотвратив эскалацию торговых трений.
Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошли сразу несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". В начале октября Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжали поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО". Китай уже оспорил этот шаг в ВТО.
В свою очередь, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель ЕК Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что Комиссия также намерена оспаривать его в ВТО.