Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России создали IT-платформу для предприятий нефтепереработки - 30.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241030/neft-852504598.html
В России создали IT-платформу для предприятий нефтепереработки
В России создали IT-платформу для предприятий нефтепереработки - 30.10.2024, ПРАЙМ
В России создали IT-платформу для предприятий нефтепереработки
Компания "Центр цифровых технологий" (ЦЦТ, Москва) на международной конференции в Тюмени представила российскую IT-платформу для создания цифровых двойников в... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:03+0300
2024-10-30T12:03+0300
энергетика
россия
нефтепереработка
нефть
it
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ce74659a3c6d0c4a4078bedb82c1353a.jpg
НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Компания "Центр цифровых технологий" (ЦЦТ, Москва) на международной конференции в Тюмени представила российскую IT-платформу для создания цифровых двойников в сфере нефтепереработки и нефтехимии, сообщил пресс-центр конференции "Динамические процессы в каталитических структурах". "Платформа DeltaMod позволяет прогнозировать возможные аварийные ситуации, пути по снижению капитальных и операционных затрат в производстве и гарантирование обеспечения требуемого качества продукции", – рассказал на конференции руководитель разработки, сотрудник ЦЦТ Игорь Сластенов. По словам разработчика, до недавнего времени российский рынок программного обеспечения для высокоточного промышленного моделирования был почти полностью занят импортными решениями, а после их резкого ухода возникла острая потребность в импортонезависимых аналогах. "Через компьютерный дублер технологии нужно отработать все гипотетические сценарии с авариями, даже самые фантастические варианты, и максимально продумать тему безопасности человеческого персонала. По хорошему, персонал в отечественных цифровых технологиях должен управлять технологическим процессом дистанционно", – прокомментировал актуальность разработки ведущий научный сотрудник Института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Сергей Хайрулин. По словам представителя ЦЦТ, внедрение новой IT-платформы позволит сделать гораздо более эффективными и безопасными старые установки в области нефтепереработки и нефтехимии. Новые же установки также будут в значительной степени оптимизированы.
https://1prime.ru/20241029/neft-852493573.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_afc6842555e8bac03264be8300f12090.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефтепереработка, нефть, it
Энергетика, РОССИЯ, нефтепереработка, Нефть, IT
12:03 30.10.2024
 
В России создали IT-платформу для предприятий нефтепереработки

"Центр цифровых технологий" создал IT-платформу для предприятий нефтепереработки

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Компания "Центр цифровых технологий" (ЦЦТ, Москва) на международной конференции в Тюмени представила российскую IT-платформу для создания цифровых двойников в сфере нефтепереработки и нефтехимии, сообщил пресс-центр конференции "Динамические процессы в каталитических структурах".
"Платформа DeltaMod позволяет прогнозировать возможные аварийные ситуации, пути по снижению капитальных и операционных затрат в производстве и гарантирование обеспечения требуемого качества продукции", – рассказал на конференции руководитель разработки, сотрудник ЦЦТ Игорь Сластенов.
По словам разработчика, до недавнего времени российский рынок программного обеспечения для высокоточного промышленного моделирования был почти полностью занят импортными решениями, а после их резкого ухода возникла острая потребность в импортонезависимых аналогах.
ГПЗ в Хараде
Глава Saudi Aramco оценил состояние мирового рынка нефти
Вчера, 18:11
"Через компьютерный дублер технологии нужно отработать все гипотетические сценарии с авариями, даже самые фантастические варианты, и максимально продумать тему безопасности человеческого персонала. По хорошему, персонал в отечественных цифровых технологиях должен управлять технологическим процессом дистанционно", – прокомментировал актуальность разработки ведущий научный сотрудник Института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Сергей Хайрулин.
По словам представителя ЦЦТ, внедрение новой IT-платформы позволит сделать гораздо более эффективными и безопасными старые установки в области нефтепереработки и нефтехимии. Новые же установки также будут в значительной степени оптимизированы.
 
ЭнергетикаРОССИЯнефтепереработкаНефтьIT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала