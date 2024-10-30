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В России создали IT-платформу для предприятий нефтепереработки

В России создали IT-платформу для предприятий нефтепереработки - 30.10.2024, ПРАЙМ

В России создали IT-платформу для предприятий нефтепереработки

Компания "Центр цифровых технологий" (ЦЦТ, Москва) на международной конференции в Тюмени представила российскую IT-платформу для создания цифровых двойников в... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T12:03+0300

2024-10-30T12:03+0300

2024-10-30T12:03+0300

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НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Компания "Центр цифровых технологий" (ЦЦТ, Москва) на международной конференции в Тюмени представила российскую IT-платформу для создания цифровых двойников в сфере нефтепереработки и нефтехимии, сообщил пресс-центр конференции "Динамические процессы в каталитических структурах". "Платформа DeltaMod позволяет прогнозировать возможные аварийные ситуации, пути по снижению капитальных и операционных затрат в производстве и гарантирование обеспечения требуемого качества продукции", – рассказал на конференции руководитель разработки, сотрудник ЦЦТ Игорь Сластенов. По словам разработчика, до недавнего времени российский рынок программного обеспечения для высокоточного промышленного моделирования был почти полностью занят импортными решениями, а после их резкого ухода возникла острая потребность в импортонезависимых аналогах. "Через компьютерный дублер технологии нужно отработать все гипотетические сценарии с авариями, даже самые фантастические варианты, и максимально продумать тему безопасности человеческого персонала. По хорошему, персонал в отечественных цифровых технологиях должен управлять технологическим процессом дистанционно", – прокомментировал актуальность разработки ведущий научный сотрудник Института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Сергей Хайрулин. По словам представителя ЦЦТ, внедрение новой IT-платформы позволит сделать гораздо более эффективными и безопасными старые установки в области нефтепереработки и нефтехимии. Новые же установки также будут в значительной степени оптимизированы.

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россия, нефтепереработка, нефть, it