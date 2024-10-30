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Вслед за саудитами: к спасению рынка нефти подключился Иран - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Вслед за саудитами: к спасению рынка нефти подключился Иран
Вслед за саудитами: к спасению рынка нефти подключился Иран - 30.10.2024, ПРАЙМ
Вслед за саудитами: к спасению рынка нефти подключился Иран
Сокращение экспорта нефти из Ирана на фоне риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке не даст цене Brent в ближайшее время опуститься ниже 70 долларов за... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T17:22+0300
2024-10-30T17:22+0300
экспорт нефти
экспортные цены на нефть
поставки нефти
иран
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сокращение экспорта нефти из Ирана на фоне риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке не даст цене Brent в ближайшее время опуститься ниже 70 долларов за баррель, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Цена Brent в понедельник падала более чем на 6% - ниже 71 доллара за баррель. До таких значений цена опускалась впервые с начала октября. В среду днем цены на нефть растут, стремясь к 72 долларам за баррель. "Риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке привел к временному сокращению экспорта нефти из Ирана", - отметил эксперт. Терешкин добавил, что объем морских поставок нефти по итогам девяти месяцев составил 1,7 миллиона баррелей в сутки, а в первой декаде октября он лишь немного превысил отметку в 800 тысяч баррелей в сутки. Текущее сокращение экспорта иранской нефти, по оценке эксперта, сопоставимо по масштабам с решением Саудовской Аравии о снижении добычи на 1 миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле 2023 года и привело к заметному росту цен на нефть. Средняя цена Brent в период с июня по сентябрь прошлого года выросла с 75 до 94 долларов за баррель. "Сейчас подобного скачка не произойдет, однако цены Brent не опустятся ниже 70 долларов за баррель. Сокращение экспорта будет одним из факторов поддержки рынка, даже несмотря на узкую географию поставок иранской нефти", - полагает собеседник агентства. Однако, по его мнению, рынок в ближайшие недели останется "нервозным". В декабре возможно постепенное смягчение квот ОПЕК+ - при этом неизвестно, будет ли добыча расти по утвержденному графику, или же какой-либо из участников сделки начнет серьезно увеличивать ее под влиянием роста предложения в Северной и Южной Америке. Рост добычи и экспорта в США, Канаде и Бразилии - ключевой риск как для сделки ОПЕК+, так и для сохранения статус-кво на нефтяном рынке, считает Терешкин.
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экспорт нефти, экспортные цены на нефть, поставки нефти, иран
экспорт нефти, экспортные цены на нефть, поставки нефти, ИРАН
17:22 30.10.2024
 
Вслед за саудитами: к спасению рынка нефти подключился Иран

Сокращение экспорта из Ирана не даст Brent опуститься ниже $70, считает эксперт

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сокращение экспорта нефти из Ирана на фоне риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке не даст цене Brent в ближайшее время опуститься ниже 70 долларов за баррель, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
Цена Brent в понедельник падала более чем на 6% - ниже 71 доллара за баррель. До таких значений цена опускалась впервые с начала октября. В среду днем цены на нефть растут, стремясь к 72 долларам за баррель.
"Риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке привел к временному сокращению экспорта нефти из Ирана", - отметил эксперт. Терешкин добавил, что объем морских поставок нефти по итогам девяти месяцев составил 1,7 миллиона баррелей в сутки, а в первой декаде октября он лишь немного превысил отметку в 800 тысяч баррелей в сутки.
Текущее сокращение экспорта иранской нефти, по оценке эксперта, сопоставимо по масштабам с решением Саудовской Аравии о снижении добычи на 1 миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле 2023 года и привело к заметному росту цен на нефть. Средняя цена Brent в период с июня по сентябрь прошлого года выросла с 75 до 94 долларов за баррель.
"Сейчас подобного скачка не произойдет, однако цены Brent не опустятся ниже 70 долларов за баррель. Сокращение экспорта будет одним из факторов поддержки рынка, даже несмотря на узкую географию поставок иранской нефти", - полагает собеседник агентства.
Однако, по его мнению, рынок в ближайшие недели останется "нервозным". В декабре возможно постепенное смягчение квот ОПЕК+ - при этом неизвестно, будет ли добыча расти по утвержденному графику, или же какой-либо из участников сделки начнет серьезно увеличивать ее под влиянием роста предложения в Северной и Южной Америке.
Рост добычи и экспорта в США, Канаде и Бразилии - ключевой риск как для сделки ОПЕК+, так и для сохранения статус-кво на нефтяном рынке, считает Терешкин.
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экспорт нефтиэкспортные цены на нефтьпоставки нефтиИРАН
 
 
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