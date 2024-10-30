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Ракет все меньше. В США пожаловались на проблемы с пополнением арсенала
Ракет все меньше. В США пожаловались на проблемы с пополнением арсенала - 30.10.2024, ПРАЙМ
Ракет все меньше. В США пожаловались на проблемы с пополнением арсенала
У США заканчиваются запасы некоторых типов ракет ПВО, что ставит под сомнение готовность Пентагона к реагированию на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и в... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:24+0300
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. У США заканчиваются запасы некоторых типов ракет ПВО, что ставит под сомнение готовность Пентагона к реагированию на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и в Тихоокеанском регионе, пишет The Wall Street Journal.Автор напоминает, что ракеты-перехватчики стали самым востребованным оружием на Ближнем Востоке. Израиль и союзники США сталкиваются с угрозой ударов ракетами и беспилотниками от Ирана и его союзников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramС момента нападения ХАМАС на Израиль США запустили более 100 ракет ЗУР семейства "Стандарт".Отмечается, что Пентагон испытывает трудности с увеличением производства оружия из-за необходимости открытия новых производственных линий и найма дополнительных работников. Военное ведомство рассматривает альтернативные технологические решения, включая привлечение новых компаний для увеличения производства.Сейчас, например, RTX, производитель ЗУР "Стандарт", может выпускать не более нескольких сотен ракет в год. Одна ракета может стоить миллионы долларов, что делает её дорогим способом защиты. При этом ВМС США запускают по две противоракеты на каждую цель для подстраховки. Подсчитано, что ВМС США запускают ракеты на сумму более 1,8 миллиарда долларов в год.Пентагон планирует сохранить текущий объем производства ракет, сократив производство старых вариантов для финансирования новых модификаций.В то же время компании не хотят вкладывать деньги в расширение производства из-за неопределенности с долгосрочными обязательствами.Как указывают эксперты, интенсивное использование ракет на Ближнем Востоке ставит под угрозу способность вести боевые действия в Тихоокеанском регионе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, оружие, пентагон
Вооружения, США, оружие, Пентагон
Ракет все меньше. В США пожаловались на проблемы с пополнением арсенала
WSJ: у Пентагона кончаются запасы основных ракет ПВО
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ.
У США заканчиваются запасы некоторых типов ракет ПВО, что ставит под сомнение готовность Пентагона к реагированию на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и в Тихоокеанском регионе, пишет The Wall Street Journal
.
Автор напоминает, что ракеты-перехватчики стали самым востребованным оружием на Ближнем Востоке. Израиль и союзники США сталкиваются с угрозой ударов ракетами и беспилотниками от Ирана и его союзников.
С момента нападения ХАМАС на Израиль США запустили более 100 ракет ЗУР семейства "Стандарт".
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Отмечается, что Пентагон испытывает трудности с увеличением производства оружия из-за необходимости открытия новых производственных линий и найма дополнительных работников. Военное ведомство рассматривает альтернативные технологические решения, включая привлечение новых компаний для увеличения производства.
Сейчас, например, RTX, производитель ЗУР "Стандарт", может выпускать не более нескольких сотен ракет в год. Одна ракета может стоить миллионы долларов, что делает её дорогим способом защиты. При этом ВМС США запускают по две противоракеты на каждую цель для подстраховки. Подсчитано, что ВМС США запускают ракеты на сумму более 1,8 миллиарда долларов в год.
Пентагон планирует сохранить текущий объем производства ракет, сократив производство старых вариантов для финансирования новых модификаций.
В то же время компании не хотят вкладывать деньги в расширение производства из-за неопределенности с долгосрочными обязательствами.
Как указывают эксперты, интенсивное использование ракет на Ближнем Востоке ставит под угрозу способность вести боевые действия в Тихоокеанском регионе.