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Ракет все меньше. В США пожаловались на проблемы с пополнением арсенала - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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Ракет все меньше. В США пожаловались на проблемы с пополнением арсенала
Ракет все меньше. В США пожаловались на проблемы с пополнением арсенала - 30.10.2024, ПРАЙМ
Ракет все меньше. В США пожаловались на проблемы с пополнением арсенала
У США заканчиваются запасы некоторых типов ракет ПВО, что ставит под сомнение готовность Пентагона к реагированию на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и в... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:24+0300
2024-10-30T12:24+0300
вооружения
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оружие
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. У США заканчиваются запасы некоторых типов ракет ПВО, что ставит под сомнение готовность Пентагона к реагированию на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и в Тихоокеанском регионе, пишет The Wall Street Journal.Автор напоминает, что ракеты-перехватчики стали самым востребованным оружием на Ближнем Востоке. Израиль и союзники США сталкиваются с угрозой ударов ракетами и беспилотниками от Ирана и его союзников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramС момента нападения ХАМАС на Израиль США запустили более 100 ракет ЗУР семейства "Стандарт".Отмечается, что Пентагон испытывает трудности с увеличением производства оружия из-за необходимости открытия новых производственных линий и найма дополнительных работников. Военное ведомство рассматривает альтернативные технологические решения, включая привлечение новых компаний для увеличения производства.Сейчас, например, RTX, производитель ЗУР "Стандарт", может выпускать не более нескольких сотен ракет в год. Одна ракета может стоить миллионы долларов, что делает её дорогим способом защиты. При этом ВМС США запускают по две противоракеты на каждую цель для подстраховки. Подсчитано, что ВМС США запускают ракеты на сумму более 1,8 миллиарда долларов в год.Пентагон планирует сохранить текущий объем производства ракет, сократив производство старых вариантов для финансирования новых модификаций.В то же время компании не хотят вкладывать деньги в расширение производства из-за неопределенности с долгосрочными обязательствами.Как указывают эксперты, интенсивное использование ракет на Ближнем Востоке ставит под угрозу способность вести боевые действия в Тихоокеанском регионе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, оружие, пентагон
Вооружения, США, оружие, Пентагон
12:24 30.10.2024
 
Ракет все меньше. В США пожаловались на проблемы с пополнением арсенала

WSJ: у Пентагона кончаются запасы основных ракет ПВО

США начнут переброску батареи ПВО Patriot в Польшу в течение ближайшего месяца
США начнут переброску батареи ПВО Patriot в Польшу в течение ближайшего месяца
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. У США заканчиваются запасы некоторых типов ракет ПВО, что ставит под сомнение готовность Пентагона к реагированию на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и в Тихоокеанском регионе, пишет The Wall Street Journal.
Автор напоминает, что ракеты-перехватчики стали самым востребованным оружием на Ближнем Востоке. Израиль и союзники США сталкиваются с угрозой ударов ракетами и беспилотниками от Ирана и его союзников.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
С момента нападения ХАМАС на Израиль США запустили более 100 ракет ЗУР семейства "Стандарт".
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
Раскрыта цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину
21 октября, 13:54
Отмечается, что Пентагон испытывает трудности с увеличением производства оружия из-за необходимости открытия новых производственных линий и найма дополнительных работников. Военное ведомство рассматривает альтернативные технологические решения, включая привлечение новых компаний для увеличения производства.
Сейчас, например, RTX, производитель ЗУР "Стандарт", может выпускать не более нескольких сотен ракет в год. Одна ракета может стоить миллионы долларов, что делает её дорогим способом защиты. При этом ВМС США запускают по две противоракеты на каждую цель для подстраховки. Подсчитано, что ВМС США запускают ракеты на сумму более 1,8 миллиарда долларов в год.
Пентагон планирует сохранить текущий объем производства ракет, сократив производство старых вариантов для финансирования новых модификаций.
В то же время компании не хотят вкладывать деньги в расширение производства из-за неопределенности с долгосрочными обязательствами.
Как указывают эксперты, интенсивное использование ракет на Ближнем Востоке ставит под угрозу способность вести боевые действия в Тихоокеанском регионе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооруженияСШАоружиеПентагон
 
 
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