Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США выступили с тревожным предупреждением о России - 30.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241030/ssha-852501530.html
В США выступили с тревожным предупреждением о России
В США выступили с тревожным предупреждением о России - 30.10.2024, ПРАЙМ
В США выступили с тревожным предупреждением о России
В 2025 году Россия сможет добиться своих целей в украинском конфликте. Об этом пишет издание Washington Post. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T10:04+0300
2024-10-30T10:04+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852412559_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1516e91943f00ba6a4a8b8140f8227c.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В 2025 году Россия сможет добиться своих целей в украинском конфликте. Об этом пишет издание Washington Post."К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего", — сообщается в статье.Кроме того, из материала следует, что Вооруженные силы Украины отчаянно стараются удержать оборону на востоке государства, но все время в некоторых районах им не удается удержать позиции. Как пишут авторы статьи, надежды на абсолютную победу тают.В то же время газета пишет, что становится все легче представить себе перспективу того, что Украина пойдет на компромисс с Россией. Речь идет об уступке территории в обмен на некоторые гарантии безопасности со стороны Запада.
https://1prime.ru/20241030/ukraina-852500830.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852412559_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14578cc13b9d2f2897f157fc3a8af002.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
10:04 30.10.2024
 
В США выступили с тревожным предупреждением о России

WP: Россия в 2025 году может добиться своих целей в конфликте на Украине

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка операторов ПТРК "Фагот" противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР.
Боевая подготовка операторов ПТРК Фагот противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР. - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В 2025 году Россия сможет добиться своих целей в украинском конфликте. Об этом пишет издание Washington Post.
"К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего", — сообщается в статье.
Кроме того, из материала следует, что Вооруженные силы Украины отчаянно стараются удержать оборону на востоке государства, но все время в некоторых районах им не удается удержать позиции. Как пишут авторы статьи, надежды на абсолютную победу тают.
В то же время газета пишет, что становится все легче представить себе перспективу того, что Украина пойдет на компромисс с Россией. Речь идет об уступке территории в обмен на некоторые гарантии безопасности со стороны Запада.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
В Госдуме предостерегли США от поставок "Томагавков" Украине
09:45
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала