https://1prime.ru/20241030/ssha-852501530.html

В США выступили с тревожным предупреждением о России

В США выступили с тревожным предупреждением о России - 30.10.2024, ПРАЙМ

В США выступили с тревожным предупреждением о России

В 2025 году Россия сможет добиться своих целей в украинском конфликте. Об этом пишет издание Washington Post. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T10:04+0300

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2024-10-30T10:04+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В 2025 году Россия сможет добиться своих целей в украинском конфликте. Об этом пишет издание Washington Post."К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего", — сообщается в статье.Кроме того, из материала следует, что Вооруженные силы Украины отчаянно стараются удержать оборону на востоке государства, но все время в некоторых районах им не удается удержать позиции. Как пишут авторы статьи, надежды на абсолютную победу тают.В то же время газета пишет, что становится все легче представить себе перспективу того, что Украина пойдет на компромисс с Россией. Речь идет об уступке территории в обмен на некоторые гарантии безопасности со стороны Запада.

https://1prime.ru/20241030/ukraina-852500830.html

украина

запад

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россия, украина, запад