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"Могут сами". На Западе предупредили о шокирующем плане Киева
"Могут сами". На Западе предупредили о шокирующем плане Киева - 30.10.2024, ПРАЙМ
"Могут сами". На Западе предупредили о шокирующем плане Киева
Украина готова взорвать мосты через Днепр, чтобы не ВС России не заняли Днепропетровск и западную часть города Запорожье. Об этом в своем блоге на YouTube... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T18:50+0300
2024-10-30T18:50+0300
2024-10-30T18:52+0300
спецоперация на украине
днепр
мосты
украина
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Украина готова взорвать мосты через Днепр, чтобы не ВС России не заняли Днепропетровск и западную часть города Запорожье. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис."Вместо того, чтобы рисковать потерей той части города Запарожье, которая находится на правом берегу Днепра, и вместо того, чтобы потерять Днепропетрвоск, украинцы сами могут взорвать мосты", — заявил Меркурис.При этом он отметил, что подрыв мостов, безусловно, может существенно затруднить для ВС России форсирование реки, но в то же время отрежет от снабжения формирования ВСУ к востоку от реки."Это стало бы серьезным психологическим ударом для всех украинских военнослужащих, - предупредил британский эксперт, - для них это было бы шоком".Как ранее сообщала немецкая газета Handelsblatt, после освобождения российскими войсками оставшихся промышленных городов в Донбассе украинцы будут вынуждены держать оборону в открытой степи до Днепра.
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днепр, мосты, украина
Спецоперация на Украине, Днепр, мосты, УКРАИНА
"Могут сами". На Западе предупредили о шокирующем плане Киева
Меркурис: Киев готов взорвать все мосты через Днепр
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ.
Украина готова взорвать мосты через Днепр, чтобы не ВС России не заняли Днепропетровск и западную часть города Запорожье. Об этом в своем блоге на YouTube
рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Вместо того, чтобы рисковать потерей той части города Запарожье, которая находится на правом берегу Днепра, и вместо того, чтобы потерять Днепропетрвоск, украинцы сами могут взорвать мосты", — заявил Меркурис.
При этом он отметил, что подрыв мостов, безусловно, может существенно затруднить для ВС России форсирование реки, но в то же время отрежет от снабжения формирования ВСУ к востоку от реки.
"Это стало бы серьезным психологическим ударом для всех украинских военнослужащих, - предупредил британский эксперт, - для них это было бы шоком".
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ
Как ранее сообщала немецкая газета Handelsblatt, после освобождения российскими войсками оставшихся промышленных городов в Донбассе украинцы будут вынуждены держать оборону в открытой степи до Днепра.