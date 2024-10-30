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"Не могу дождаться, когда русские выиграют". Французы вдруг поддержали РФ
"Не могу дождаться, когда русские выиграют". Французы вдруг поддержали РФ - 30.10.2024, ПРАЙМ
"Не могу дождаться, когда русские выиграют". Французы вдруг поддержали РФ
Читатели французского издания Figaro , комментируя данные об отступлении Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике, для многих неожиданно... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T20:50+0300
2024-10-30T20:50+0300
2024-10-30T20:58+0300
спецоперация на украине
le figaro
поддержка
вс рф
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Читатели французского издания Figaro , комментируя данные об отступлении Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике, для многих неожиданно поддержали Россию.ВС РФ стремительно продвигаются в Донбассе. По заявлению секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, в течение августа и первой недели сентября российские войска освободили почти тысячу квадратных километров территории. Ежедневные потери ВСУ составляют до двух тысяч человек убитыми и ранеными.Комментатор с ником Dietrich Legrand завуалированно обратился к украинской стороне с ехидной, но справедливой репликой: "То есть украинцы готовятся к обороне на Днепре после того, как собирались вернуть Крым? Возможно, им стоит подумать об отступлении в Карпаты".Пользователь Bon plein, со своей стороны, пожалел об упущенном: "ЕС должен был поддержать Россию. Он ошибся с выбором — и мы вместе с ним".Читатель Figaro с ником anonyme простодушно выказал нетерпение: "Не могу дождаться, когда русские выиграют".А комментатор Alexandre миролюбиво предупредил украинцев: "И они все еще не хотят вести переговоры? Чем дольше будут ждать, тем больнее будет результат!"Аraucaria luxurians оценил, насколько искусны в военном деле россияне: "Президент Путин недавно отметил, что наступление ускоряется. Наступательные операции идут непрерывно, согласно правилам оперативного искусства".
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le figaro, поддержка, вс рф
Спецоперация на Украине, Le Figaro, поддержка, ВС РФ
"Не могу дождаться, когда русские выиграют". Французы вдруг поддержали РФ
Читатели французского издания Figaro поддержали наступление ВС России в Донбассе
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ.
Читатели французского издания Figaro
, комментируя данные об отступлении Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике, для многих неожиданно поддержали Россию.
ВС РФ стремительно продвигаются в Донбассе. По заявлению секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, в течение августа и первой недели сентября российские войска освободили почти тысячу квадратных километров территории. Ежедневные потери ВСУ составляют до двух тысяч человек убитыми и ранеными.
Комментатор с ником Dietrich Legrand завуалированно обратился к украинской стороне с ехидной, но справедливой репликой: "То есть украинцы готовятся к обороне на Днепре после того, как собирались вернуть Крым? Возможно, им стоит подумать об отступлении в Карпаты".
Пользователь Bon plein, со своей стороны, пожалел об упущенном: "ЕС должен был поддержать Россию. Он ошибся с выбором — и мы вместе с ним".
Во Франции обрушились на замглавы МИД за слова об отправке войск на Украину
Читатель Figaro с ником anonyme простодушно выказал нетерпение: "Не могу дождаться, когда русские выиграют".
А комментатор Alexandre миролюбиво предупредил украинцев: "И они все еще не хотят вести переговоры? Чем дольше будут ждать, тем больнее будет результат!"
Аraucaria luxurians оценил, насколько искусны в военном деле россияне: "Президент Путин недавно отметил, что наступление ускоряется. Наступательные операции идут непрерывно, согласно правилам оперативного искусства".