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В НАТО занервничали из-за "плана победы" Зеленского

В НАТО занервничали из-за "плана победы" Зеленского - 30.10.2024, ПРАЙМ

В НАТО занервничали из-за "плана победы" Зеленского

"План победы" Владимира Зеленского вызвал беспокойство в стане союзников Соединенных Штатов по НАТО. Такое заявление сделал на брифинге официальный... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T23:30+0300

2024-10-30T23:30+0300

2024-10-30T23:31+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

план

нато

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "План победы" Владимира Зеленского вызвал беспокойство в стане союзников Соединенных Штатов по НАТО. Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. В частности, он заявил: "Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО".Комментируя вопрос о реакции Соединенных Штатов на отправку воинских частей КНДР для помощи российским войскам в конфликте на Украине, Миллер уклончиво ответил, что по этому поводу ведутся консультации с союзниками США по Североатлантическому альянсу.Зеленский представил "план победы" в середине октября, заявив, что реализация этого плана приведет к завершению конфликта в 2025 году. План состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений, в числе которых ускоренное вступление Украины в НАТО, разрешение на удары вглубь территории Российской Федерации натовским оружием и размещение на Украине "комплексного пакета неядерного сдерживания".

https://1prime.ru/20241024/zelenskiy-852403981.html

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владимир зеленский, план, нато