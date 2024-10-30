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В НАТО занервничали из-за "плана победы" Зеленского - 30.10.2024, ПРАЙМ
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В НАТО занервничали из-за "плана победы" Зеленского
В НАТО занервничали из-за "плана победы" Зеленского - 30.10.2024, ПРАЙМ
В НАТО занервничали из-за "плана победы" Зеленского
"План победы" Владимира Зеленского вызвал беспокойство в стане союзников Соединенных Штатов по НАТО. Такое заявление сделал на брифинге официальный... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T23:30+0300
2024-10-30T23:31+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
план
нато
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "План победы" Владимира Зеленского вызвал беспокойство в стане союзников Соединенных Штатов по НАТО. Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. В частности, он заявил: "Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО".Комментируя вопрос о реакции Соединенных Штатов на отправку воинских частей КНДР для помощи российским войскам в конфликте на Украине, Миллер уклончиво ответил, что по этому поводу ведутся консультации с союзниками США по Североатлантическому альянсу.Зеленский представил "план победы" в середине октября, заявив, что реализация этого плана приведет к завершению конфликта в 2025 году. План состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений, в числе которых ускоренное вступление Украины в НАТО, разрешение на удары вглубь территории Российской Федерации натовским оружием и размещение на Украине "комплексного пакета неядерного сдерживания".
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владимир зеленский, план, нато
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план, НАТО
23:30 30.10.2024 (обновлено: 23:31 30.10.2024)
 
В НАТО занервничали из-за "плана победы" Зеленского

Госдеп: "план победы" Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "План победы" Владимира Зеленского вызвал беспокойство в стане союзников Соединенных Штатов по НАТО. Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.
В частности, он заявил: "Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО".
Комментируя вопрос о реакции Соединенных Штатов на отправку воинских частей КНДР для помощи российским войскам в конфликте на Украине, Миллер уклончиво ответил, что по этому поводу ведутся консультации с союзниками США по Североатлантическому альянсу.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
Зеленский подтвердил разработку внутреннего "плана победы"
24 октября, 18:00
Зеленский представил "план победы" в середине октября, заявив, что реализация этого плана приведет к завершению конфликта в 2025 году. План состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений, в числе которых ускоренное вступление Украины в НАТО, разрешение на удары вглубь территории Российской Федерации натовским оружием и размещение на Украине "комплексного пакета неядерного сдерживания".
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийпланНАТО
 
 
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