https://1prime.ru/20241030/t-bank-852500693.html
Т-Банк зафиксировал семикратный рост попыток обмана в сфере оплаты ЖКУ
Т-Банк зафиксировал семикратный рост попыток обмана в сфере оплаты ЖКУ - 30.10.2024, ПРАЙМ
Т-Банк зафиксировал семикратный рост попыток обмана в сфере оплаты ЖКУ
Количество попыток обмана клиентов Т-Банка мошенниками с помощью схем в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с начала 2024 года выросло в семь раз,... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T09:23+0300
2024-10-30T09:23+0300
2024-10-30T09:24+0300
мошенничество
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Количество попыток обмана клиентов Т-Банка мошенниками с помощью схем в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с начала 2024 года выросло в семь раз, сообщил РИА Новости представитель кредитной организации. "С начала года число попыток атак на клиентов Т-Банка по схемам мошенничества в сфере оплаты коммунальных услуг выросло в 7 раз - больше всего пришлось на сентябрь", - сказали в Т-Банке. При этом в банке отметили, что если ранее такие схемы основывались на обещании заменить счетчики бесплатно или пересчитать стоимость ЖКУ и под этим предлогом мошенники выманивали у граждан коды для входа в банк или на Госуслуги, то теперь они стали подкладывать в почтовые ящики жильцов многоквартирных домов поддельные бумажные квитанции на оплату коммунальных услуг. Люди сканируют QR-код на квитанции и якобы оплачивают услуги, средства уходят мошенникам, а позже приходит уже настоящая квитанция. "Сфера ЖКХ - одна из наиболее популярных форм мошенничества, и оплату люди часто делают, … не задумываясь о том, что в почтовом ящике может быть идентичная настоящей квитанции подделка. В целом, все, что можно печатать на бумаге – под большим риском. Более безопасным вариантом будет перевод всех платежей в электронный формат и подтверждение их подлинности с дополнительным контрагентом, которым выступает банк", - рассказал руководитель продукта "Платежи ЖКХ" Т-Банка Антон Ломакин. Как следует из его слов, банк заключает прямой договор с поставщиками услуг, проверяя их подлинность, поэтому деньги, оплаченные по счету за ЖКУ, полученному в мобильном приложении банка, идут на те услуги, которые нужны пользователю, а не в адрес аферистов.
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россия, жкх, т-банк
Мошенничество, РОССИЯ, ЖКХ, Т-Банк
Т-Банк зафиксировал семикратный рост попыток обмана в сфере оплаты ЖКУ
Т-Банк отметил рост попыток обмана аферистами в сфере оплаты ЖКУ в семь раз
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Количество попыток обмана клиентов Т-Банка мошенниками с помощью схем в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с начала 2024 года выросло в семь раз, сообщил РИА Новости представитель кредитной организации.
"С начала года число попыток атак на клиентов Т-Банка по схемам мошенничества в сфере оплаты коммунальных услуг выросло в 7 раз - больше всего пришлось на сентябрь", - сказали в Т-Банке.
При этом в банке отметили, что если ранее такие схемы основывались на обещании заменить счетчики бесплатно или пересчитать стоимость ЖКУ и под этим предлогом мошенники выманивали у граждан коды для входа в банк или на Госуслуги, то теперь они стали подкладывать в почтовые ящики жильцов многоквартирных домов поддельные бумажные квитанции на оплату коммунальных услуг. Люди сканируют QR-код на квитанции и якобы оплачивают услуги, средства уходят мошенникам, а позже приходит уже настоящая квитанция.
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"Сфера ЖКХ - одна из наиболее популярных форм мошенничества, и оплату люди часто делают, … не задумываясь о том, что в почтовом ящике может быть идентичная настоящей квитанции подделка. В целом, все, что можно печатать на бумаге – под большим риском. Более безопасным вариантом будет перевод всех платежей в электронный формат и подтверждение их подлинности с дополнительным контрагентом, которым выступает банк", - рассказал руководитель продукта "Платежи ЖКХ" Т-Банка Антон Ломакин.
Как следует из его слов, банк заключает прямой договор с поставщиками услуг, проверяя их подлинность, поэтому деньги, оплаченные по счету за ЖКУ, полученному в мобильном приложении банка, идут на те услуги, которые нужны пользователю, а не в адрес аферистов.