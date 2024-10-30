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На Западе предрекли Германии серьезные проблемы из-за Украины - 30.10.2024, ПРАЙМ
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На Западе предрекли Германии серьезные проблемы из-за Украины
На Западе предрекли Германии серьезные проблемы из-за Украины - 30.10.2024, ПРАЙМ
На Западе предрекли Германии серьезные проблемы из-за Украины
Украинский конфликт разрушает Германию, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 30.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Украинский конфликт разрушает Германию, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Таким образом обозреватель отреагировал на новости о том, что концерн Volkswagen планирует закрыть как минимум три завода в Германии и, как следствие, сократить десятки тысяч рабочих мест.Отмечается, что подобные меры призваны необходимостью экономии. "Германия умирает за Украину. Volkswagen увольняет десятки тысяч рабочих в Германии. За всю свою историю компания не закрывала ни одного завода", — написал Боуз.Ранее СМИ писали, что компания может начать сокращать работников уже с 1 июля 2025 года. Отмечалось, что сторонники радикальных мер по экономии хотели бы уволить до 30 тысяч сотрудников, за что они подверглись критике и получили угрозы забастовками.
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германия, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
15:54 30.10.2024
 
На Западе предрекли Германии серьезные проблемы из-за Украины

Ирландский журналист заявил о серьезных проблемах в Германии из-за Украины

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Украинский конфликт разрушает Германию, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Таким образом обозреватель отреагировал на новости о том, что концерн Volkswagen планирует закрыть как минимум три завода в Германии и, как следствие, сократить десятки тысяч рабочих мест.
Отмечается, что подобные меры призваны необходимостью экономии.
"Германия умирает за Украину. Volkswagen увольняет десятки тысяч рабочих в Германии. За всю свою историю компания не закрывала ни одного завода", — написал Боуз.
Ранее СМИ писали, что компания может начать сокращать работников уже с 1 июля 2025 года. Отмечалось, что сторонники радикальных мер по экономии хотели бы уволить до 30 тысяч сотрудников, за что они подверглись критике и получили угрозы забастовками.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
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Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
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