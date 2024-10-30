https://1prime.ru/20241030/ukraina-852510596.html

На Западе предрекли Германии серьезные проблемы из-за Украины

На Западе предрекли Германии серьезные проблемы из-за Украины - 30.10.2024, ПРАЙМ

На Западе предрекли Германии серьезные проблемы из-за Украины

Украинский конфликт разрушает Германию, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T15:54+0300

2024-10-30T15:54+0300

2024-10-30T15:54+0300

спецоперация на украине

германия

украина

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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Украинский конфликт разрушает Германию, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Таким образом обозреватель отреагировал на новости о том, что концерн Volkswagen планирует закрыть как минимум три завода в Германии и, как следствие, сократить десятки тысяч рабочих мест.Отмечается, что подобные меры призваны необходимостью экономии. "Германия умирает за Украину. Volkswagen увольняет десятки тысяч рабочих в Германии. За всю свою историю компания не закрывала ни одного завода", — написал Боуз.Ранее СМИ писали, что компания может начать сокращать работников уже с 1 июля 2025 года. Отмечалось, что сторонники радикальных мер по экономии хотели бы уволить до 30 тысяч сотрудников, за что они подверглись критике и получили угрозы забастовками.

https://1prime.ru/20241030/ukraina-852500830.html

германия

украина

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германия, украина