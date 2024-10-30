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"Удар в спину". На Западе рассказали, как США подставили Зеленского - 30.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241030/ukraina-852511152.html
"Удар в спину". На Западе рассказали, как США подставили Зеленского
"Удар в спину". На Западе рассказали, как США подставили Зеленского - 30.10.2024, ПРАЙМ
"Удар в спину". На Западе рассказали, как США подставили Зеленского
Соединенные Штаты якобы специально раскрыли информацию, которую украинский лидер Владимир Зеленский просил оставить в секрете, о предоставлении Киеву ракет... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T16:35+0300
2024-10-30T16:35+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты якобы специально раскрыли информацию, которую украинский лидер Владимир Зеленский просил оставить в секрете, о предоставлении Киеву ракет "Томагавк" для того, чтобы навредить "плану победы". Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.Таким образом аналитик прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что засекреченных пунктах плана Зеленского была просьба передать ему дальнобойные ракеты "Томагавк" для так называемого неядерного сдерживания России."США буквально наносят Зеленскому удар в спину, раскрывая секретную информацию", — возмутился Репке, упоминая, что Соединенные Штаты такими действиями хотят помешать Украине достичь успехов на линии фронта. Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой так называемый "план победы", в котором содержатся просьбы о приглашении Украины в Североатлантический альянс, а также предоставление ей дальнобойных ракет "Томагавк".
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украина
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
16:35 30.10.2024
 
"Удар в спину". На Западе рассказали, как США подставили Зеленского

Репке: США раскрыли секретную информацию о Зеленском, чтобы навредить ему

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты якобы специально раскрыли информацию, которую украинский лидер Владимир Зеленский просил оставить в секрете, о предоставлении Киеву ракет "Томагавк" для того, чтобы навредить "плану победы". Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
Таким образом аналитик прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что засекреченных пунктах плана Зеленского была просьба передать ему дальнобойные ракеты "Томагавк" для так называемого неядерного сдерживания России.
"США буквально наносят Зеленскому удар в спину, раскрывая секретную информацию", — возмутился Репке, упоминая, что Соединенные Штаты такими действиями хотят помешать Украине достичь успехов на линии фронта.
Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой так называемый "план победы", в котором содержатся просьбы о приглашении Украины в Североатлантический альянс, а также предоставление ей дальнобойных ракет "Томагавк".
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
В Госдуме предостерегли США от поставок "Томагавков" Украине
09:45
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
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