https://1prime.ru/20241030/ukraina-852511152.html

"Удар в спину". На Западе рассказали, как США подставили Зеленского

"Удар в спину". На Западе рассказали, как США подставили Зеленского - 30.10.2024, ПРАЙМ

"Удар в спину". На Западе рассказали, как США подставили Зеленского

Соединенные Штаты якобы специально раскрыли информацию, которую украинский лидер Владимир Зеленский просил оставить в секрете, о предоставлении Киеву ракет... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T16:35+0300

2024-10-30T16:35+0300

2024-10-30T16:35+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты якобы специально раскрыли информацию, которую украинский лидер Владимир Зеленский просил оставить в секрете, о предоставлении Киеву ракет "Томагавк" для того, чтобы навредить "плану победы". Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.Таким образом аналитик прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что засекреченных пунктах плана Зеленского была просьба передать ему дальнобойные ракеты "Томагавк" для так называемого неядерного сдерживания России."США буквально наносят Зеленскому удар в спину, раскрывая секретную информацию", — возмутился Репке, упоминая, что Соединенные Штаты такими действиями хотят помешать Украине достичь успехов на линии фронта. Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой так называемый "план победы", в котором содержатся просьбы о приглашении Украины в Североатлантический альянс, а также предоставление ей дальнобойных ракет "Томагавк".

https://1prime.ru/20241030/ukraina-852500830.html

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