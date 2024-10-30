https://1prime.ru/20241030/yuan-852514330.html
Юань завершил торги ростом
Юань завершил торги ростом - 30.10.2024, ПРАЙМ
Юань завершил торги ростом
Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T19:11+0300
2024-10-30T19:11+0300
2024-10-30T19:12+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, до 13,6 рубля.
https://1prime.ru/20241028/rubl-852479142.html
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мосбиржа, юань, торги
Китайский юань, Мосбиржа, юань, Торги
Юань завершил торги ростом
Мосбиржа: юань завершил торги ростом до 13,6 рубля
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, до 13,6 рубля.
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился в последний день уплаты налогов