https://1prime.ru/20241031/avto-852509115.html

Самые популярные автоновинки-2024, о которых говорят все

Самые популярные автоновинки-2024, о которых говорят все - 31.10.2024, ПРАЙМ

Самые популярные автоновинки-2024, о которых говорят все

Обновлённый Haval Jolion возглавил рейтинг самых популярных автомобилей, представленных в 2024 году. Среди абсолютных новинок лидирует Jetour T2. Самым дорогим... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T08:30+0300

2024-10-31T08:30+0300

2024-10-31T08:30+0300

авто

китайские авто

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Обновлённый Haval Jolion возглавил рейтинг самых популярных автомобилей, представленных в 2024 году. Среди абсолютных новинок лидирует Jetour T2. Самым дорогим стал электромобиль Evolute I-Jet, самым доступным — Jetour X70, говорится в исследовании Авто.ру Бизнес.В исследовании участвовали модели, представленные на сервисе в текущем году, наиболее популярные по количеству просмотров, добавлений в избранное, просмотров с телефонов и сообщений в чатах пользователей.На первом месте оказался обновлённый Haval Jolion, средняя цена которого составляет 2 503 950 рублей. "Серебро" у Chery Tiggo 7 Pro Max (2 981 876 рублей). Последнее место в тройке лидеров занял кроссовер Geely Atlas нового поколения, его средняя стоимость 3 540 980 рублей.Абсолютные новинки, недавно представленные на российском рынке, тоже нашли своих почитателей. Максимальным спросом пользуется Jetour T2 (средняя цена свыше 4 миллионов рублей). На втором месте — Jaecoo J8 (4,7 миллиона рублей). На третьем месте GAC GS3 (2,5 триллиона рублей).Самым дорогим среди автомобилей, представленных в 2024 году, оказался электромобиль Evolute I Jet. Его средняя стоимость 6 746 821 рублей. Максимально доступен среди новинок Jetour X70 - 2 458 562 рублей.Почти новые авто с пробегом до 500 километров также востребованы. На первом месте Changan Uni-K (4 205 343 рубля). Вторую позицию занимает GAC GS8 (4 375 213 рублей). И, наконец, "бронзу" взял Geely Atlas нового поколения (3 540 980 рублей).

https://1prime.ru/20241029/avto-852472462.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, спрос на легковые авто