https://1prime.ru/20241031/avto-852509115.html
Самые популярные автоновинки-2024, о которых говорят все
Самые популярные автоновинки-2024, о которых говорят все - 31.10.2024, ПРАЙМ
Самые популярные автоновинки-2024, о которых говорят все
Обновлённый Haval Jolion возглавил рейтинг самых популярных автомобилей, представленных в 2024 году. Среди абсолютных новинок лидирует Jetour T2. Самым дорогим... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T08:30+0300
2024-10-31T08:30+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Обновлённый Haval Jolion возглавил рейтинг самых популярных автомобилей, представленных в 2024 году. Среди абсолютных новинок лидирует Jetour T2. Самым дорогим стал электромобиль Evolute I-Jet, самым доступным — Jetour X70, говорится в исследовании Авто.ру Бизнес.В исследовании участвовали модели, представленные на сервисе в текущем году, наиболее популярные по количеству просмотров, добавлений в избранное, просмотров с телефонов и сообщений в чатах пользователей.На первом месте оказался обновлённый Haval Jolion, средняя цена которого составляет 2 503 950 рублей. "Серебро" у Chery Tiggo 7 Pro Max (2 981 876 рублей). Последнее место в тройке лидеров занял кроссовер Geely Atlas нового поколения, его средняя стоимость 3 540 980 рублей.Абсолютные новинки, недавно представленные на российском рынке, тоже нашли своих почитателей. Максимальным спросом пользуется Jetour T2 (средняя цена свыше 4 миллионов рублей). На втором месте — Jaecoo J8 (4,7 миллиона рублей). На третьем месте GAC GS3 (2,5 триллиона рублей).Самым дорогим среди автомобилей, представленных в 2024 году, оказался электромобиль Evolute I Jet. Его средняя стоимость 6 746 821 рублей. Максимально доступен среди новинок Jetour X70 - 2 458 562 рублей.Почти новые авто с пробегом до 500 километров также востребованы. На первом месте Changan Uni-K (4 205 343 рубля). Вторую позицию занимает GAC GS8 (4 375 213 рублей). И, наконец, "бронзу" взял Geely Atlas нового поколения (3 540 980 рублей).
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авто, китайские авто, спрос на легковые авто
Авто, китайские авто, спрос на легковые авто
Самые популярные автоновинки-2024, о которых говорят все
Авто.ру назвал самые популярные автомобили среди новинок 2024 года
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Обновлённый Haval Jolion возглавил рейтинг самых популярных автомобилей, представленных в 2024 году. Среди абсолютных новинок лидирует Jetour T2. Самым дорогим стал электромобиль Evolute I-Jet, самым доступным — Jetour X70, говорится в исследовании Авто.ру Бизнес.
В исследовании участвовали модели, представленные на сервисе в текущем году, наиболее популярные по количеству просмотров, добавлений в избранное, просмотров с телефонов и сообщений в чатах пользователей.
На первом месте оказался обновлённый Haval Jolion, средняя цена которого составляет 2 503 950 рублей. "Серебро" у Chery Tiggo 7 Pro Max (2 981 876 рублей). Последнее место в тройке лидеров занял кроссовер Geely Atlas нового поколения, его средняя стоимость 3 540 980 рублей.
Абсолютные новинки, недавно представленные на российском рынке, тоже нашли своих почитателей. Максимальным спросом пользуется Jetour T2 (средняя цена свыше 4 миллионов рублей). На втором месте — Jaecoo J8 (4,7 миллиона рублей). На третьем месте GAC GS3 (2,5 триллиона рублей).
Самым дорогим среди автомобилей, представленных в 2024 году, оказался электромобиль Evolute I Jet. Его средняя стоимость 6 746 821 рублей. Максимально доступен среди новинок Jetour X70 - 2 458 562 рублей.
Почти новые авто с пробегом до 500 километров также востребованы. На первом месте Changan Uni-K (4 205 343 рубля). Вторую позицию занимает GAC GS8 (4 375 213 рублей). И, наконец, "бронзу" взял Geely Atlas нового поколения (3 540 980 рублей).
Названы регионы, где больше всего любят мощные авто