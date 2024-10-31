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Самые популярные автоновинки-2024, о которых говорят все - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Самые популярные автоновинки-2024, о которых говорят все
Самые популярные автоновинки-2024, о которых говорят все - 31.10.2024, ПРАЙМ
Самые популярные автоновинки-2024, о которых говорят все
Обновлённый Haval Jolion возглавил рейтинг самых популярных автомобилей, представленных в 2024 году. Среди абсолютных новинок лидирует Jetour T2. Самым дорогим... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T08:30+0300
2024-10-31T08:30+0300
авто
китайские авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Обновлённый Haval Jolion возглавил рейтинг самых популярных автомобилей, представленных в 2024 году. Среди абсолютных новинок лидирует Jetour T2. Самым дорогим стал электромобиль Evolute I-Jet, самым доступным — Jetour X70, говорится в исследовании Авто.ру Бизнес.В исследовании участвовали модели, представленные на сервисе в текущем году, наиболее популярные по количеству просмотров, добавлений в избранное, просмотров с телефонов и сообщений в чатах пользователей.На первом месте оказался обновлённый Haval Jolion, средняя цена которого составляет 2 503 950 рублей. "Серебро" у Chery Tiggo 7 Pro Max (2 981 876 рублей). Последнее место в тройке лидеров занял кроссовер Geely Atlas нового поколения, его средняя стоимость 3 540 980 рублей.Абсолютные новинки, недавно представленные на российском рынке, тоже нашли своих почитателей. Максимальным спросом пользуется Jetour T2 (средняя цена свыше 4 миллионов рублей). На втором месте — Jaecoo J8 (4,7 миллиона рублей). На третьем месте GAC GS3 (2,5 триллиона рублей).Самым дорогим среди автомобилей, представленных в 2024 году, оказался электромобиль Evolute I Jet. Его средняя стоимость 6 746 821 рублей. Максимально доступен среди новинок Jetour X70 - 2 458 562 рублей.Почти новые авто с пробегом до 500 километров также востребованы. На первом месте Changan Uni-K (4 205 343 рубля). Вторую позицию занимает GAC GS8 (4 375 213 рублей). И, наконец, "бронзу" взял Geely Atlas нового поколения (3 540 980 рублей).
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4.7
96
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авто, китайские авто, спрос на легковые авто
Авто, китайские авто, спрос на легковые авто
08:30 31.10.2024
 
Самые популярные автоновинки-2024, о которых говорят все

Авто.ру назвал самые популярные автомобили среди новинок 2024 года

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКитайский кроссовер Haval Jolion
Китайский кроссовер Haval Jolion - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Обновлённый Haval Jolion возглавил рейтинг самых популярных автомобилей, представленных в 2024 году. Среди абсолютных новинок лидирует Jetour T2. Самым дорогим стал электромобиль Evolute I-Jet, самым доступным — Jetour X70, говорится в исследовании Авто.ру Бизнес.
В исследовании участвовали модели, представленные на сервисе в текущем году, наиболее популярные по количеству просмотров, добавлений в избранное, просмотров с телефонов и сообщений в чатах пользователей.
На первом месте оказался обновлённый Haval Jolion, средняя цена которого составляет 2 503 950 рублей. "Серебро" у Chery Tiggo 7 Pro Max (2 981 876 рублей). Последнее место в тройке лидеров занял кроссовер Geely Atlas нового поколения, его средняя стоимость 3 540 980 рублей.
Абсолютные новинки, недавно представленные на российском рынке, тоже нашли своих почитателей. Максимальным спросом пользуется Jetour T2 (средняя цена свыше 4 миллионов рублей). На втором месте — Jaecoo J8 (4,7 миллиона рублей). На третьем месте GAC GS3 (2,5 триллиона рублей).
Самым дорогим среди автомобилей, представленных в 2024 году, оказался электромобиль Evolute I Jet. Его средняя стоимость 6 746 821 рублей. Максимально доступен среди новинок Jetour X70 - 2 458 562 рублей.
Почти новые авто с пробегом до 500 километров также востребованы. На первом месте Changan Uni-K (4 205 343 рубля). Вторую позицию занимает GAC GS8 (4 375 213 рублей). И, наконец, "бронзу" взял Geely Atlas нового поколения (3 540 980 рублей).
Продавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
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