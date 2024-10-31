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Полный привод не спасет. Как бороться с опасным "черным льдом" на дорогах

Полный привод не спасет. Как бороться с опасным "черным льдом" на дорогах - 31.10.2024, ПРАЙМ

Полный привод не спасет. Как бороться с опасным "черным льдом" на дорогах

Синоптики предупредили об образовании "черного льда" на дорогах Москвы вследствие выпавших дождей и ночных заморозков. Чем это опасно для автомобилистов,... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T03:03+0300

2024-10-31T03:03+0300

2024-10-31T03:03+0300

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Синоптики предупредили об образовании "черного льда" на дорогах Москвы вследствие выпавших дождей и ночных заморозков. Чем это опасно для автомобилистов, рассказал автоэксперт Егор Васильев. Черный лед - это довольно опасное явление, с которым автомобилисты часто сталкиваются в начале зимнего периода. Как правило, оно возникает, когда на очень холодный асфальт выпадает холодный дождь, капли которого сразу замерзают. Причем, визуально это ничем не отличается от просто мокрого асфальта. "В силу того, что полученный слой льда находится в пограничном состоянии, при малейшем контакте с шинами авто начинает выделять влагу, что делает его еще более скользким. Водитель думает, что под колесами асфальт, а по факту там лед с практически нулевым коэффициентом сцепления", - объясняет Егор Васильев. Распознать это явление не так просто, поскольку до тех пор, пока автомобиль двигается по прямой, его поведение не вызывает никаких подозрений. Тем более, что у большинства современных авто активно работают ассистенты активной безопасности, незаметно для водителя корректируя поведение автомобиля. Так что, если у вас есть подозрения, что под колесами лед, можно попробовать слегка притормозить или ускориться для того, чтобы оценить реакцию авто. "Допустимо коротко повернуть руль в сторону и также оценить реакцию авто. Если она замедленная или вообще отсутствует, значит вы столкнулись с проблемой черного льда", - говорит эксперт. Что же делать в этой ситуации? Плавно снижаем скорость движения авто, причем, желательно сохраняя прямолинейную траекторию движения. И после этого сразу переключаемся на зимний режим вождения. Повороты руля должны быть плавными, разгон спокойным, а торможение мягким. При этом сразу увеличиваем дистанцию до впереди идущего автомобиля. При приближении к повороту скорость снижаем заранее таким образом, чтобы непосредственно движение по дуге поворота не требовало задействования педали тормоза. Эксперт напоминает, что полный привод не обеспечивает преимуществ при движении в подобных условиях. "Порой он даже опасней моноприводных автомобилей их-за того, что в условиях снежно-ледовых покрытий ускоряется намного активней других авто, а вот на дуге поворота ведет себя несколько хуже", - заключил Васильев.

https://1prime.ru/20241025/avtorynok-852438567.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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