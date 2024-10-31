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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 ноября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 ноября - 31.10.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 ноября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,92 копейки - до 13,6068 рубля, курс доллара понизился на 3,04 копейки - до 97,0226... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T17:41+0300

2024-10-31T17:41+0300

2024-10-31T17:41+0300

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,92 копейки - до 13,6068 рубля, курс доллара понизился на 3,04 копейки - до 97,0226 рубля, курс евро увеличился на 30,20 копейки - до 105,5231 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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