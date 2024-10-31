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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 ноября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 ноября - 31.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,92 копейки - до 13,6068 рубля, курс доллара понизился на 3,04 копейки - до 97,0226... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T17:41+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,92 копейки - до 13,6068 рубля, курс доллара понизился на 3,04 копейки - до 97,0226 рубля, курс евро увеличился на 30,20 копейки - до 105,5231 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, банк россии, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Банк России, курсы валют
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 1 ноября
ЦБ: официальный курс юаня на пятницу - 13,60 руб, доллара - 97,02 руб, евро - 105,52 руб
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,92 копейки - до 13,6068 рубля, курс доллара понизился на 3,04 копейки - до 97,0226 рубля, курс евро увеличился на 30,20 копейки - до 105,5231 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.