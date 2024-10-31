https://1prime.ru/20241031/berdyansk-852519723.html

Бердянск атакован украинскими беспилотниками-камикадзе

Бердянск атакован украинскими беспилотниками-камикадзе - 31.10.2024, ПРАЙМ

Бердянск атакован украинскими беспилотниками-камикадзе

На портовый город Бердянск, расположенный в Запорожской области на берегу Азовского моря, Вооруженные силы Украины произвели атаку с применением... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T08:21+0300

2024-10-31T08:21+0300

2024-10-31T08:33+0300

спецоперация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - ПРАЙМ. На портовый город Бердянск, расположенный в Запорожской области на берегу Азовского моря, Вооруженные силы Украины произвели атаку с применением беспилотников-камикадзе, сообщили городские власти. "Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе", - говорится в сообщении горадминистрации в Telegram-канале.Власти добавили, что в ходе инцидента с налетом украинских дронов работала система противовоздушной обороны, отражавшая атаку.Уточняется, что все дежурные и оперативные службы города в настоящее время находятся на месте и приступили к работе.

https://1prime.ru/20241029/gudermes-852484397.html

бердянск

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всу, запорожская аэс, бердянск