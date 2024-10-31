https://1prime.ru/20241031/berdyansk-852519723.html
Бердянск атакован украинскими беспилотниками-камикадзе
Бердянск атакован украинскими беспилотниками-камикадзе - 31.10.2024, ПРАЙМ
Бердянск атакован украинскими беспилотниками-камикадзе
На портовый город Бердянск, расположенный в Запорожской области на берегу Азовского моря, Вооруженные силы Украины произвели атаку с применением... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T08:21+0300
2024-10-31T08:21+0300
2024-10-31T08:33+0300
спецоперация на украине
всу
запорожская аэс
бердянск
https://cdnn.1prime.ru/img/83880/08/838800882_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0ee0d0bc5dc07c54e3e4cbabd36d6b8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - ПРАЙМ. На портовый город Бердянск, расположенный в Запорожской области на берегу Азовского моря, Вооруженные силы Украины произвели атаку с применением беспилотников-камикадзе, сообщили городские власти. "Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе", - говорится в сообщении горадминистрации в Telegram-канале.Власти добавили, что в ходе инцидента с налетом украинских дронов работала система противовоздушной обороны, отражавшая атаку.Уточняется, что все дежурные и оперативные службы города в настоящее время находятся на месте и приступили к работе.
https://1prime.ru/20241029/gudermes-852484397.html
бердянск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83880/08/838800882_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2731c4ea4261bc16870b217b656868f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, запорожская аэс, бердянск
Спецоперация на Украине, ВСУ, Запорожская АЭС, Бердянск
Бердянск атакован украинскими беспилотниками-камикадзе
ВСУ атаковали порт Бердянска беспилотниками-камикадзе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - ПРАЙМ. На портовый город Бердянск, расположенный в Запорожской области на берегу Азовского моря, Вооруженные силы Украины произвели атаку с применением беспилотников-камикадзе, сообщили городские власти.
"Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе", - говорится в сообщении горадминистрации в Telegram-канале.
Власти добавили, что в ходе инцидента с налетом украинских дронов работала система противовоздушной обороны, отражавшая атаку.
Уточняется, что все дежурные и оперативные службы города в настоящее время находятся на месте и приступили к работе.
Российский университет спецназа в Гудермесе атаковал беспилотник