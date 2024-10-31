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Бердянск атакован украинскими беспилотниками-камикадзе - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Бердянск атакован украинскими беспилотниками-камикадзе
Бердянск атакован украинскими беспилотниками-камикадзе - 31.10.2024, ПРАЙМ
Бердянск атакован украинскими беспилотниками-камикадзе
На портовый город Бердянск, расположенный в Запорожской области на берегу Азовского моря, Вооруженные силы Украины произвели атаку с применением... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T08:21+0300
2024-10-31T08:33+0300
спецоперация на украине
всу
запорожская аэс
бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - ПРАЙМ. На портовый город Бердянск, расположенный в Запорожской области на берегу Азовского моря, Вооруженные силы Украины произвели атаку с применением беспилотников-камикадзе, сообщили городские власти. "Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе", - говорится в сообщении горадминистрации в Telegram-канале.Власти добавили, что в ходе инцидента с налетом украинских дронов работала система противовоздушной обороны, отражавшая атаку.Уточняется, что все дежурные и оперативные службы города в настоящее время находятся на месте и приступили к работе.
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всу, запорожская аэс, бердянск
Спецоперация на Украине, ВСУ, Запорожская АЭС, Бердянск
08:21 31.10.2024 (обновлено: 08:33 31.10.2024)
 
Бердянск атакован украинскими беспилотниками-камикадзе

ВСУ атаковали порт Бердянска беспилотниками-камикадзе

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдых на побережье Азовского моря
Отдых на побережье Азовского моря - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - ПРАЙМ. На портовый город Бердянск, расположенный в Запорожской области на берегу Азовского моря, Вооруженные силы Украины произвели атаку с применением беспилотников-камикадзе, сообщили городские власти.
"Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе", - говорится в сообщении горадминистрации в Telegram-канале.
Власти добавили, что в ходе инцидента с налетом украинских дронов работала система противовоздушной обороны, отражавшая атаку.
Уточняется, что все дежурные и оперативные службы города в настоящее время находятся на месте и приступили к работе.
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
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29 октября, 10:22
 
Спецоперация на УкраинеВСУЗапорожская АЭСБердянск
 
 
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