https://1prime.ru/20241031/conocophillips--852528870.html

Чистая прибыль ConocoPhillips в 2024 году снизилась на 13 процентов

Чистая прибыль ConocoPhillips в 2024 году снизилась на 13 процентов - 31.10.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль ConocoPhillips в 2024 году снизилась на 13 процентов

Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips за январь-сентябрь снизилась на 13,2% и составила 6,939 миллиарда долларов, говорится в... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T15:14+0300

2024-10-31T15:14+0300

2024-10-31T15:15+0300

энергетика

сша

conocophillips

чистая прибыль

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips за январь-сентябрь снизилась на 13,2% и составила 6,939 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. В пересчете на одну акцию прибыль опустилась до 5,91 доллара с 6,54 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за период составила 42,216 миллиарда долларов, снизившись на 2,4% в годовом выражении. В третьем квартале компания получила чистую прибыль в размере 2,059 миллиарда долларов, что на 26% меньше прошлогоднего показателя. В пересчете на одну акцию квартальная прибыль снизилась до 1,76 доллара с 2,32 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании снизилась на 8,4%, до 13,604 миллиарда долларов. Добыча углеводородов, за исключением Ливии, составила на третий квартал 1,917 миллиона баррелей в сутки. За все три квартала средняя добыча составила 1,921 миллиона баррелей в день. Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах.

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сша, conocophillips, чистая прибыль