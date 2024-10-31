Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть завершают месяц ростом - 31.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241031/neft-852532599.html
Цены на нефть завершают месяц ростом
Цены на нефть завершают месяц ростом - 31.10.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть завершают месяц ростом
Мировые цены на нефть в четверг вечером растут, месяц также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T18:59+0300
2024-10-31T19:00+0300
экономика
нефть
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/53/838645343_0:114:2810:1695_1920x0_80_0_0_f7dfc9fa44fcb8dff8eeaf0767b3f261.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут, месяц также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.45 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,37% - до 73,15 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,57%, до 69,69 доллара. С начала октября Brent подорожал на 1,9%, WTI - на 2,7%. При этом по итогам трех предыдущих месяцев нефть обеих марок показывала снижение. "В этом месяце рынок нефти был определенно нестабильным, особенно с учетом того, как в понедельник было зафиксировано самое большое дневное снижение цен за последние два года", - цитирует портал MarketWatch управляющего партнера Hummingbird Capital Мэтью Поляка (Matthew Polyak). В четверг рост котировок нефти поддерживает китайская макростатистика. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны поднялся до 50,1 пункта с 49,8 пункта в сентябре. Показатель на уровне выше 50 пунктов указывает на рост активности.
https://1prime.ru/20241030/neft-852512572.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/53/838645343_189:0:2810:1966_1920x0_80_0_0_3aba695466bd686c8b9520660fa43e2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
18:59 31.10.2024 (обновлено: 19:00 31.10.2024)
 
Цены на нефть завершают месяц ростом

Цены на нефть готовятся завершить месяц ростом на 2-3%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут, месяц также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.45 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,37% - до 73,15 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,57%, до 69,69 доллара.
С начала октября Brent подорожал на 1,9%, WTI - на 2,7%. При этом по итогам трех предыдущих месяцев нефть обеих марок показывала снижение.
"В этом месяце рынок нефти был определенно нестабильным, особенно с учетом того, как в понедельник было зафиксировано самое большое дневное снижение цен за последние два года", - цитирует портал MarketWatch управляющего партнера Hummingbird Capital Мэтью Поляка (Matthew Polyak).
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
Нефть продолжает дорожать
Вчера, 17:56
В четверг рост котировок нефти поддерживает китайская макростатистика. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны поднялся до 50,1 пункта с 49,8 пункта в сентябре. Показатель на уровне выше 50 пунктов указывает на рост активности.
 
ЭкономикаНефтьцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала