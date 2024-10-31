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Цены на нефть завершают месяц ростом

Цены на нефть завершают месяц ростом - 31.10.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть завершают месяц ростом

Мировые цены на нефть в четверг вечером растут, месяц также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T18:59+0300

2024-10-31T18:59+0300

2024-10-31T19:00+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут, месяц также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.45 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,37% - до 73,15 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,57%, до 69,69 доллара. С начала октября Brent подорожал на 1,9%, WTI - на 2,7%. При этом по итогам трех предыдущих месяцев нефть обеих марок показывала снижение. "В этом месяце рынок нефти был определенно нестабильным, особенно с учетом того, как в понедельник было зафиксировано самое большое дневное снижение цен за последние два года", - цитирует портал MarketWatch управляющего партнера Hummingbird Capital Мэтью Поляка (Matthew Polyak). В четверг рост котировок нефти поддерживает китайская макростатистика. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны поднялся до 50,1 пункта с 49,8 пункта в сентябре. Показатель на уровне выше 50 пунктов указывает на рост активности.

https://1prime.ru/20241030/neft-852512572.html

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нефть, цены